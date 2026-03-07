El PSOE reivindica el 8M en León con propuestas para situar la igualdad en el centro de las políticas públicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha reafirmado su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará este domingo como cada 8 de marzo, y ha defendido un conjunto de medidas destinadas a situar la igualdad como eje central de las políticas públicas.

La candidatura del PSOE leonés a las Cortes de Castilla y León ha destacado que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es una condición imprescindible para el desarrollo social y económico, especialmente en el medio rural, donde las desigualdades siguen teniendo un impacto directo en la fijación de población y en las oportunidades laborales.

El candidato socialista Benjamín Fernández, ha señalado que “la igualdad no es solo una cuestión de justicia social, sino también una condición imprescindible para el desarrollo de nuestra tierra”. En este sentido, ha advertido de que “León sigue arrastrando desigualdades estructurales como la brecha salarial, los techos de cristal o la feminización de los cuidados no remunerados”.

Fernández ha subrayado que el programa del PSOE para las elecciones autonómicas apuesta por situar la igualdad como un eje transversal en todas las políticas públicas. “Proponemos la creación de una Consejería de Igualdad con recursos propios, el impulso del Instituto de la Mujer de Castilla y León y la incorporación de unidades de igualdad en todas las consejerías para garantizar que la perspectiva de género esté presente en todas las decisiones del Gobierno autonómico”, ha explicado.

Por su parte, la candidata socialista Lucía de Castro ha destacado la importancia de avanzar en políticas específicas para las mujeres del medio rural, que en muchas ocasiones afrontan mayores dificultades laborales y sociales. “Queremos impulsar un Estatuto de las Mujeres Rurales que reconozca su papel fundamental en el desarrollo del territorio y que cuente con financiación específica para mejorar sus oportunidades”, ha señalado.

De Castro también ha defendido la necesidad de reforzar las políticas de conciliación y corresponsabilidad. “Es imprescindible avanzar hacia una verdadera conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con medidas como una ley autonómica de conciliación y el refuerzo del Plan Corresponsables”, ha añadido.

El foco en la lucha contra la violencia machista

El PSOE de León ha puesto también el foco en la lucha contra la violencia machista, recordando que la comunidad sigue sin actualizar su ley autonómica en esta materia desde hace más de quince años.

“Es necesario reforzar los recursos de atención a las víctimas, actualizar la ley integral contra la violencia de género y crear un observatorio autonómico que permita mejorar la prevención y la respuesta institucional”, ha declarado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

“El PSOE propone la creación de centros de emergencia 24 horas para víctimas en todas las provincias, el refuerzo de la red pública de casas de acogida y el impulso de programas de prevención desde el ámbito educativo para combatir el machismo y las conductas violentas desde edades tempranas”, ha añadido el líder leonés.

Los socialistas han criticado además la falta de avances en materia de igualdad durante los últimos años en Castilla y León, recordando que la comunidad sigue siendo la única de España sin una ley específica de protección de los derechos LGTBI. “La igualdad es una conquista colectiva que debemos seguir defendiendo cada día”, ha concluido Cendón.

Los socialistas estarán presentes en la manifestación convocada en León, a las 12:00 horas, y en Ponferrada en las concentraciones de sindicatos, que tendrán lugar a las 12:30 horas, y en la de la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana, a las 19 horas.