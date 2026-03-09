Alerta amarilla en León: la nieve baja a los 900 metros y caen las temperaturas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes la alerta amarilla por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León. Se esperan acumulaciones significativas a lo largo de la jornada debido a un desplome de la cota de nieve, que pasará de los 1.400 metros iniciales hasta situarse en los 900 metros. Aunque el aviso amarillo es el de menor riesgo y no compromete la seguridad general de las personas, sí puede condicionar el desarrollo de actividades específicas al aire libre.

La jornada se caracterizará por la inestabilidad meteorológica, con cielos que tenderán a cubrirse y precipitaciones que podrían ser moderadas, sin descartar la aparición de tormentas aisladas. Además, las condiciones climáticas favorecerán la formación de brumas y bancos de niebla, especialmente en valles y zonas de montaña, donde la visibilidad se verá notablemente reducida.

En cuanto al apartado térmico, mientras las mínimas se mantendrán estables, las máximas experimentarán un descenso que la Aemet califica de "notable". La entrada de esta masa de aire frío provocará heladas débiles o moderadas en la montaña, con posibilidad de que se extiendan de forma puntual a la meseta. Por localidades, los termómetros en Astorga oscilarán entre los 2 y 6 grados, mientras que en León capital se moverán entre los 2 y 7 grados. En el Bierzo, Ponferrada registrará entre 4 y 10 grados mientras que Villablino marcará la mínima provincial con -1 grado y una máxima de 9 grados. El viento, por su parte, soplará flojo con predominio de la componente suroeste.

Esta bajada de la cota hasta los 900 metros podría generar incidencias en los puertos de montaña y en las carreteras de la red secundaria del norte de la provincia. Por ello, las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante, consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier trayecto y portar cadenas en zonas de mayor intensidad. La combinación de lluvia, frío y niebla dificultará tanto la conducción como las actividades en el exterior, por lo que se aconseja seguir atentamente las actualizaciones de los avisos de la Aemet.