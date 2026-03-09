Horario de verano 2026: cuándo y por qué cambiamos la hora... y por qué podría ser la última vez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo domingo 29 de marzo de 2026, España y el resto de países de la Unión Europea realizarán el cambio al horario de verano.

A las 02:00 horas de la madrugada (hora peninsular), los relojes se adelantarán una hora y pasarán directamente a marcar las 03:00 horas. En Canarias, el cambio se producirá a la 01:00, pasando a las 02:00. Esa madrugada será, por tanto, más corta (de solo 23 horas), y a partir de ese momento disfrutaremos de más luz natural por las tardes durante los meses de primavera y verano.

¿Por qué se realiza el cambio de hora?

El cambio estacional de horario tiene su origen en la necesidad de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. La medida se generalizó en Europa durante el siglo XX, especialmente tras las crisis energéticas de los años 70, aunque en España ya se aplicó de forma intermitente desde 1918. La norma actual se basa en la Directiva 2000/84/CE de la Unión Europea, que obliga a todos los Estados miembros a realizar el cambio de forma coordinada:

Horario de verano: último domingo de marzo → adelantar 1 hora

Horario de invierno: último domingo de octubre → atrasar 1 hora

El objetivo principal era ahorrar electricidad al alinear mejor las horas de actividad con la luz natural. Sin embargo, estudios recientes indican que el ahorro energético real es mínimo o nulo en la actualidad, debido a los cambios en los hábitos de consumo, la iluminación LED y otros factores.

¿Cuáles son los efectos en la salud y el día a día?

Aunque para muchas personas el horario de verano trae tardes más luminosas y agradables para el ocio, el cambio puede generar molestias temporales:

Alteraciones del ritmo circadiano (reloj biológico interno)

Dificultad para conciliar el sueño o despertarse

Cansancio, irritabilidad y menor concentración durante los primeros días

Algunos estudios asocian un leve aumento de infartos, accidentes de tráfico y problemas cardiovasculares en la semana posterior al cambio de primavera

Por el contrario, el cambio de octubre (que da una hora extra de sueño) suele ser mejor tolerado.

¿Será este el último cambio de hora?

Esta es la gran pregunta que se repite cada semestre. La respuesta actual es: probablemente no, aunque 2026 es un año clave. En 2018-2019, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo impulsaron eliminar los cambios bianuales tras una consulta pública donde el 84% de participantes se mostró a favor de suprimirlos.

Sin embargo, la decisión quedó bloqueada en el Consejo de la UE por falta de acuerdo entre países sobre si elegir horario de verano permanente o de invierno permanente.

La normativa vigente (transpuesta en España mediante la Orden PCM/186/2022) fija los cambios hasta el 25 de octubre de 2026 (último retroceso al horario de invierno). No existe aún calendario oficial para 2027.

El Gobierno de España ha propuesto formalmente en octubre de 2025 que 2026 sea el último año con cambios, argumentando que la medida es obsoleta, no ahorra energía significativa y afecta negativamente a la salud y productividad. El Ejecutivo defiende que la mayoría social prefiere eliminarlos y ha pedido avanzar en el Consejo Europeo.

A día de hoy (marzo 2026), no hay decisión definitiva de la UE, por lo que lo más probable es que el cambio de octubre 2026 ocurra con normalidad y que el debate continúe sin resolución inmediata.

Mientras la Unión Europea no alcance un acuerdo definitivo, el ritual bianual del cambio de reloj seguirá marcando nuestro calendario... al menos hasta finales de 2026.