El Área Sanitaria de León muestra su oferta formativa a los futuros residentes en su jornada de puertas abiertas

El Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) ha acogido este martes la jornada de puertas abiertas 2026/2027 dirigida a los futuros especialistas que en las próximas semanas deberán elegir destino para realizar su formación sanitaria especializada. En el evento han participado cerca de 150 interesados en la oferta formativa del CAULE y de Atención Primaria de León, sus unidades docentes y el funcionamiento de los programas de residencia.

En la actualidad, el CAULE cuenta con 252 residentes: 230 facultativos, médicos (MIR), farmacéuticos (FIR), psicólogos (PIR), biólogos (BIR) y radiofísicos (RFIR), junto a 22 enfermeras (EIR), que se forman en 36 unidades docentes para facultativos y cuatro para enfermería. Atención Primaria forma en la actualidad a 62 MIR Y 20 EIR.

Para la convocatoria 2026/2027, el CAULE ofrece 57 plazas para residentes facultativos y 11 para enfermería, mientras que Atención Primaria ofrece 20 plazas MIR y 10 EIR.

Los futuros residentes fueron recibidos por los equipos de docencia del CAULE Y Atención Primaria. El gerente del CAULE, Alfonso Rodríguez-Hevia González, agradeció su interés e hizo una exposición de la posibilidades que ofrece el área de salud en materia de formación. A continuación, profesionales y residentes compartieron su experiencia formativa y resolvieron las dudas de los asistentes sobre el funcionamiento de la residencia, la actividad asistencial y la integración en los equipos clínicos, entre otras cuestiones.

Con esta jornada de puertas abiertas, el Área de Salud de León busca acercar su modelo asistencial y docente a los futuros especialistas y facilitarles información directa que les ayude en la elección de su destino formativo.