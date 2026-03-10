El leonés Iván González Reyero gana la VI Olimpiada Informática de Castilla y León celebrada en la ULE

07/03/2026 Iván González Reyero, estudiante de cuarto curso de ESO en el IES Eras de Renueva de León, ha logrado el primer premio de la VI Olimpiada Informática de Castilla y León celebrada en la ULE. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN ULEEuropa Press

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El leonés Iván González Reyero, estudiante de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en el IES Eras de Renueva, ha logrado el primer premio de la VI Olimpiada Informática de Castilla y León celebrada en la Universidad de León (ULE).

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE ha sido el escenario de la Olimpiada, una competición en la que jóvenes estudiantes de distintos centros educativos de la Comunidad han puesto a prueba su talento en programación y resolución de problemas algorítmicos.

La cita ha reunido a una treintena de estudiantes procedentes de diferentes puntos de las provincias de León, Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, que afrontaron diversos ejercicios de programación diseñados para evaluar su capacidad de razonamiento lógico, creatividad y dominio de algoritmos, una disciplina cada vez más relevante en el ámbito tecnológico y científico.

El elevado nivel demostrado por los participantes se ha reflejado en una competición muy disputada, en la que Iván González Reyero se ha alzado con el primer premio, tras obtener la mejor puntuación en la resolución de los retos propuestos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El segundo puesto lo ha obtenido Arturo Fuentes Pérez, estudiante de segundo de Bachillerato en el IES Diego de Praves de Valladolid, mientras que el tercer premio ha recaído en José Vicente Álvarez, estudiante de segundo de Bachillerato en el IES Lancia de León. El reconocimiento a la Joven Promesa, destinado al mejor clasificado menor de 15 años, ha sido para Víctor Rebollo Prieto, estudiante de tercero de ESO en el IES Núñez de Arce de Valladolid.

La entrega de premios ha contado con la presencia del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez Andrades, y del director de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Joaquín Barreiro García, que han estado acompañados por representantes de las universidades organizadoras y de las entidades colaboradoras.

CONSULTA DE EJERCICIOS

Los ejercicios propuestos durante la competición están disponibles públicamente para su consulta y resolución, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y el interés por la programación entre estudiantes y docentes interesados en esta disciplina.

La Olimpiada Informática es fruto del trabajo coordinado de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, cuyos docentes colaboran en la elaboración de las pruebas y en la organización del evento. Además, cuenta con el apoyo de empresas y entidades vinculadas al sector tecnológico y a la promoción del talento informático como Xeridia, Technosylva, Proconsi, Ildefe, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León, la Cátedra de Ciberseguridad de la ULE y la propia Escuela de Ingenierías de la ULE.

OLIMPIADA ESPAÑOLA

Los dos primeros clasificados representarán a Castilla y León en la XXX Olimpiada Informática Española, que se celebrará en la Universidad de Valladolid entre los días 10 y 12 de abril. Por su parte, los participantes que no han logrado plaza para la final nacional podrán optar a una nueva oportunidad en el torneo clasificatorio abierto en línea previsto para el 18 de marzo.

Tras el paso de la competición por la Universidad de León la Olimpiada Informática de Castilla y León continuará su recorrido por las universidades públicas de la Comunidad y celebrará su próxima edición en la Universidad de Burgos en febrero de 2027.