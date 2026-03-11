«Llevo cuatro años en las Cortes y UPL no hace más que apoyar todas las políticas de izquierdas»

—¿Por qué de repente esta radicalización de la oposición contra el leonesismo, al que antes habían dejado quizá un poco de lado? ¿Por qué se está poniendo tanto el acento ahora?

—Porque creemos que, como he dicho en mi intervención, no vale solo con decir que León está marginado en la comunidad autónoma de Castilla y León, que la solución es una autonomía más, una autonomía para León. Aquí lo que hay que analizar es, ¿para qué queremos tener una autonomía más y qué políticas vamos a aplicar? Porque, como he dicho, yo llevo viviendo cuatro años en las Cortes de Castilla y León que UPL apoya absolutamente todas las políticas de izquierdas, políticas contra las que estamos nosotros en contra. No puedo estar quejándome de que en esta comunidad a León le va mal cuando luego estoy apoyando todas las políticas climáticas que se presentan en las cortes de Castilla y León que son contrarias a los agricultores, a los ganaderos y a nuestra industria. O todas las políticas de género, o todas las políticas de ayudas sociales. Es decir, si queremos tener una autonomía más para seguir haciendo las peores políticas socialistas, no es la solución para León y además tendremos nosotros... Pensamos en España como país y pensamos que tenemos que aplicar en Castilla y León o en las comunidades autónomas políticas que orienten a que España salga adelante.

—¿Pero en una tierra como León les puede restar votos de alguna forma?

—Bueno, pero es que nosotros no estamos aquí para contentar a la gente y escuchar lo que quieren oír. Nosotros estamos aquí para cambiar las cosas. A mí me parece muy bien lo que piensen los leonesistas, pero yo no me voy a preocupar. Yo no voy a cambiar mi discurso ni nuestros principios porque le pueda parecer mal a alguien, a unos, a otros, leonesistas, socialistas o del Partido Popular. Nosotros estamos a lo que tenemos que estar.

—Se echan de menos más referencias a la minería...

—Bueno, más referencias que nosotros a la minería no ha hecho nadie. Nosotros estamos apostando y desde hace mucho tiempo que la pérdida de la soberanía energética de España es uno de los grandes problemas que ha tenido León. Como dije en la intervención del pasado sábado en León, no sé dónde estaban los que quieren hablar del leonesismo y de lo que sufre León cuando se cerraron las minas, cuando se cerraron las térmicas y cuando se están cerrando las explotaciones ganaderas.