El accidente de un operario de jardines enfrenta al PP con UPL en San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de goierno de UPL y la oposición del PP en el Ayuntamiento de San Andrés se trabaron este martes a cuenta de la seguridad laboral de los trabajadores del servicio de jardines, después de que uno de ellos cayera desde un andamio cuando podaba un árbol. Los populares alertaron de que los empleados «contratados gracias a una subvención de la Junta» operan «sin los equipos de seguridad imprescindibles para el trabajo que realizan: sin casco, sin gafas, sin arneses para todos, sin pantallas y con andamios y escaleras en mal estado». Mientras, los leonesistas desmintieron las acusaciones y defendieron que «disponen de los medios adecuados para realizar su trabajo y se han facilitado los equipos correspondientes para las tareas de jardinería».

UPL insistió en que «el accidente ocurrido ha sido precisamente eso: un accidente laboral, algo que desgraciadamente puede suceder incluso cuando se cumplen todas las medidas de seguridad». «Es especialmente triste que se intente utilizar un accidente laboral para hacer política», lamentó el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Calvo. Por contra, la portavoz del PP, Noelia Álvarez, incidió en que «no puede ser que los trabajadores estén expuestos de esta manera».