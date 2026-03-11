Figaredo presenta a Vox en León como única opción ante el biparditismo y UPL como 'muleta' de PSOE

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El portavoz nacional de Economía de Vox, José María Figaredo, ha afirmado que en Castilla y León "urge cambiar las cosas", y ha presentado a su partido como la única opción "para darle una patada en el culo al biparditismo", ya que formaciones como Unión del Pueblo Leonés (UPL) son "una muleta del PSOE".

En Castilla y León, ha proseguido este miércoles durante un acto de campaña electoral, el PP "lleva años ejecutando una política que podría perfectamente firmar el Partido Socialista" y "es necesario dar un giro de 180 grados".

"Para dar ese giro sólo está Vox porque UPL, al final, no es más que una muleta del PSOE,un partido lleva años apoyando sistemáticamente las iniciativas socialistas en las Cortes", ha añadido en declaraciones a los periodistas, en León, tras participar en una reunión con miembros del Círculo Empresarial Leonés.

En cuanto al encuentro mantenido con los empresarios, ha asegurado que estos le han trasladado su "preocupación" por la "lamentable situación" en la que se encuentra la Comunidad.

"Nos hablan de infraestructuras que están completamente abandonadas, de conexiones ferroviarias que se prometen cada vez que hay unas elecciones pero que luego se olvidan, de la zona del Bierzo, de la deficiente conexión ferroviaria, de las infraestructuras por carretera y de problemas en la Sanidad especialmente en el hospital del Bierzo", ha resumido.

Los empresarios, ha concluido, "se encuentran totalmente abandonados por la administración del Partido Popular".