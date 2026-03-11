Mañueco advierte a los electores del PP que no se confíen: "No hay nada hecho hasta que las urnas no hablen"

"Se anuncian tiempos turbulentos, yo voy a defender a León del sanchismo y sus socios separatistas con uñas y dientes. Tenemos un proyecto de futuro, una ambición, una hoja de ruta solución a solución, ciudadano a ciudadano". El candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla y León en las elecciones del próximo domingo, Alfonso Fernández Mañueco, repasó en el mitin que celebró esta tarde en el Pabellón Luis Vives de la capital leonesa los puntos fundamentales de su programa, pero sobre todo se esforzó, a cuatro días de la cita con las urnas, en movilizar a su electorado y advertir contra la confianza en que los populares ganarán de nuevo las elecciones, como apuntan todas las encuestas. Un acto al que asistió la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

"La campaña va bien, pero sin confianzas. No hay nada hecho. Las urnas aún no han hablado, hablan el 15 de marzo y condicionarán cuatro años de nuestras familias, nuestros mayores y nuestros niños. No podemos relajarnos al final de esta campaña electoral", arengó Mañueco, que pidió "acudir a las urnas para ser imparables. ¡Votemos al PP para dar a León el futuro que merece!".

El candidato a la reelección al frente del gobierno autonómico insistió en que "solo el PP tiene un proyecto para el futuro de esa tierra, hemos venido a gobernar, los demás únicamente quieren ruido y enfrentamiento". Recordó que su partido ha recorrido "cada pueblo de Castilla y León" durante los últimos cuatro años. "En 15 días no se puede hacer el trabajo que nosotros hemos hecho en todo este tiempo".

Ester Muñoz estuvo también en el mitin.RAMIRO

Por eso advirtió al resto de los candidatos a que "si no quieren ser parte de la solución, que se aparten". Y reiteró que "no vamos a pactar con el sanchismo de Castilla y León, que quede claro. Porque no son de fiar, han demostrado que esta tierra no les importa"

Mañueco defendió que las más de mil medidas que han comprometido en su programa electoral responden "a que nos tomamos la política muy en serio, porque es lo que cambia la vida de la gente. Lo que queremos es que el hijo de un trabajador de León tenga las mismas oportunidades que el de un empresario en Madrid".

A la hora de repasar los principales compromisos que ha adquirido para el próximo mandato, el candidato popular recordó la gratuidad en la primera matrícula del primer año de las universidades públicas de la Comunidad; y la puesta en marcha de la Facultad de Medicina de León, "una reivindicación histórica de la provincia".

El presidente, con la candidatura leonesa.RAMIRO

También la cuenta ahorro para que los jóvenes tengan mejores condiciones de acceso a la vivienda, las ayudas a los autónomos, sobre todo del medio rural; y los beneficios a los agricultores y ganaderos: "El PP es el partido del campo".

Comprometió igualmente la bonificación del peaje de la AP-71 y de la del Huerna, "si no lo quieren hacer ellos, lo haremos nosotros"; y las ayudas a la mejora de las viviendas de las personas mayores. También la mejora de la fiscalidad, tanto al medio rural como en las familias, al extender a hermanos, tíos y sobrinos la exención que ahora tiene el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Y recalcó la política industrial, con "casos de éxito como el Parque Tecnológico de León, Villadangos. El Bayo o La Llanada. Más suelo industrial es atraer a más empresas, con ellas crear más empleo y eso implica crecer en población".

Rendir cuentas

Antes de la intervención del candidato a la presidencia de la Junta tomó la palabra el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que recordó que Mañueco ha recorrido la provincia y la Comunidad "pueblo a pueblo, escuchando y trasladando nuestras propuestas. En total 1.035 propuestas concretas, que podrán ser chequeadas al final del mandato para ver si se han cumplido".

Destacó que la campaña "ha permitido también rendir cuentas de lo hecho, el suelo industrial, los regadíos, los jóvenes, la facultad de Meddicina, la política de vivienda, los mayores, la sanidad y los servicios públicos,..."

Fernández Mañueco saluda a Antonio Silván.RAMIRO

Por su parte la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez Casais, arengó con un "León no se rinde, León no se resigna, tiene futuro" al principio de su intervención. Y advirtió que en estas elecciones "o seguimos avanzando o volvemos atrás". Abogó por una educación de calidad en cualquier punto de la provincia; una sanidad cercana y de calidad; empleo que fije la población y "menos trabas, porque León tiene talento, recursos y potencial".

Insistió en que "sin campo no hay pueblo, y sin pueblo no hay León" para defender las medidas en política agraria. Y se dirigió a los jóvenes: "El futuro de León no se escribe fuera, se escribe aquí con vosotros".