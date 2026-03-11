Todas las fotos del mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy a los que “atacan” al Partido Popular que se definan y fijen su posición ante la proximidad de las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo. “Quieren optar por el gobierno o quieren optar por el bloqueo”, les dijo, para defender “alto y claro” que su formación es la “solución” frente al “problema” que representan, a su juicio, el resto de sus rivales.

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles

RAMIRO El mítin de Mañueco en León en la jornada de este miércoles