La máquina que explotó en el Hospital de León en enero tenía 34 años y carecía de revisiones

La deflagración ocurrida el pasado 8 de enero en las cocinas del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) ya tiene un diagnóstico técnico oficial. El informe de la Inspección de Trabajo confirma que el incidente, que puso en riesgo la integridad del personal pero se saldó sin heridos, se produjo en una máquina que operaba fuera de los protocolos de seguridad.

Según el dictamen del inspector, el equipo que explotó tenía una antigüedad de 34 años y se mantenía en funcionamiento sin haber pasado las revisiones periódicas obligatorias especificadas por el fabricante en su ficha técnica. Esos mantenimientos «podrían haber servido para evitar el incidente», indica.

El informe describe una situación de riesgo prolongada en el tiempo porque el equipo «no garantizaba la seguridad y salud de los trabajadores» y arrastraba problemas graves desde 2019, con múltiples incidencias documentadas por fallos en la presión, fugas, averías mecánicas y defectos en el sistema de apertura de la puerta.

UGT se ha hecho eco del documento y considera que estos hechos demuestran una «inacción y desidia» por parte de la Gerencia del Hospital que ha derivado «en una situación de extrema gravedad», al igual que en su día el Sindicato Asambleario de Celadores (SAC) denunció que varios aparatos se encontraban al final de su vida útil por un «deterioro insostenible».

Recuerdan que, según la normativa, el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad en todos los aspectos, incluyendo la prevención y la formación, algo que en este caso se ha «incumplido flagrantemente», opinan.

«Resulta inaceptable que en un centro sanitario se mantenga en funcionamiento equipos de 1992 y un historial prolongado de averías», denuncia UGT, que subraya que esta situación vulnera los derechos de unos trabajadores que «mantienen el servicio a flote» a pesar de los cambios constantes de directivas. UGT solicita que se depuren responsabilidades «a quien corresponda».

Reclama priorizar la inversión en recursos materiales y humanos para evitar que el personal —cuyo compromiso con la población de León califica de ejemplar— vea su integridad física comprometida por la obsolescencia de los medios. El informe llega con la cocina bajo mínimos y la promesa de una «remodelación profunda» por parte de la Gerencia que, tras estos datos, se vuelve más urgente que nunca.