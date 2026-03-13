Atención Primaria sensibiliza en salud cardiovascular en los centros de salud de León

Atención Primaria sensibiliza en salud cardiovascular en el centro de salud de Valderas.JCYL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Gerencia de Atención Primaria de León impulsa la celebración del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (hoy 13 de marzo), mediante una intervención comunitaria dirigida a sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables y prevenir las enfermedades cardiovasculares.

La iniciativa se ha desarrollado a lo largo de este viernes en los centros de salud de las 28 Zonas Básicas de Salud de la provincia, con la participación de profesionales de enfermería familiar y comunitaria, medicina de familia, residentes de enfermería y alumnado en formación, quienes han llevado a cabo actividades informativas y educativas dirigidas a la ciudadanía.

Durante la jornada se han desarrollado distintas actividades de promoción de la salud cardiovascular, incluyendo la instalación de mesas informativas y la difusión de material divulgativo dirigido a mejorar el conocimiento de la población sobre los principales factores de riesgo cardiovascular.

De esta manera, los profesionales sanitarios han ofrecido información y material educativo sobre prevención cardiovascular, abordando aspectos clave para el cuidado del corazón y la promoción de estilos de vida saludables. Entre los contenidos abordados destacan:

alimentación equilibrada y dieta cardiosaludable

promoción de la actividad física y el ejercicio de fuerza

control de la presión arterial

prevención del tabaquismo

prevención del sobrepeso y la obesidad

bienestar emocional y su relación con la salud cardiovascular

Asimismo, se ha facilitado material informativo y tablas de estratificación del riesgo cardiovascular (SCORE2), que permiten estimar el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos años.

Evaluación del riesgo cardiovascular

En algunos centros de salud se ha ofrecido la posibilidad de realizar valoraciones individualizadas del riesgo cardiovascular, dirigidas especialmente a personas de entre 40 y 70 años, mediante la evaluación de factores como la presión arterial, el hábito tabáquico o los niveles de colesterol registrados en la historia clínica.

Tras la valoración, los participantes reciben recomendaciones personalizadas de autocuidado y, en caso necesario, se les ha facilitado el seguimiento en las consultas de enfermería.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbimortalidad, por lo que la promoción de hábitos saludables y la detección precoz de factores de riesgo constituyen una prioridad para los equipos de Atención Primaria.

Esta intervención comunitaria refleja el compromiso de los profesionales de la Gerencia de Atención Primaria de León con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el impulso del autocuidado en la población.

Como parte de las actividades programadas, en algunas zonas básicas de salud se han organizado también paseos saludables abiertos a la participación de la ciudadanía, como forma de promover la actividad física y poner en valor el ejercicio regular como uno de los pilares fundamentales para el cuidado de la salud cardiovascular, con los que se dará cierre a la jornada.