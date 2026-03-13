Un policía nacional de León destinado en Burgos evita una brutal agresión

Publicado por A.F.R. León Creado: Actualizado:

El Policía Nacional H.T.M. destinado en Burgos, pero natural de León y que en ese momento estaba fuera de servicio en su tierra, consigue evitar una brutal agresión que se estaba produciendo tras una discusión de tráfico. Un joven de unos 45 años de edad se encontraba agrediendo con muy malos modos a un varón de unos 60 años. Al ser reprendido por el policía arremetió agresivamente contra el agente, al intervenir para que cesara las agresiones.

Posteriormente, el agresor intentó huir del lugar en su vehículo, lo que trató de evitar el policía, pero en un momento en el que el agente se preocupaba por el agredido, el agresor arrancó el vehículo huyendo a gran velocidad, atropellando al policía en su huida al pasar una de las ruedas del coche por encima del pie del policía, provocándole lesiones de diversa índole. Los hechos fueron denunciados en el cuartel de la Guardia Civil de Armunia para su posterior puesta en conocimiento del juzgado.