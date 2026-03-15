Luis Zotes da vida a la Verónica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paso de la Verónica de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno cumple un siglo de vida. La celebración de este centenario ha quedado plasmada con una obra del artista Luis Zotes, que desde ayer podrá ser vista en la Casa de las Carnicerías, en la plaza del San Martín.

La obra es un cuadro a tamaño natural en la que aparece la imagen mariana con el paño, en el que está impresa el rostro de Jesús con la corona de espinas. El artista ha donado su pintura, todo ello, después de que en el año 2022, bajo la abadía del hermano Francisco Jimeno, la cofradía le encargase también a Zotes el Nazareno en el Paño sagrado que simboliza una imagen plasmada por el sudor en su camino hacia el Golgota.

La presentación de la obra se abrió al público general y asistieron, entre un nutrido grupo de representantes de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno que destacaron de la pintura la conexión entre las figuras del cuadro y el observador, al marcar un espacio intimo entre ambos, ya que la mirada de la Virgen se mantiene independientemente del lugar desde el que sea observada su imagen.