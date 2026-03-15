Una lección de democracia... y de cariño
Cómo ejercer los derechos se aprende. Como todo, mejor con cariño, y de la mano de la mejor maestra. Así ha conocido hoy paso a paso Edgar lo que implican unas elecciones, cómo se ejerce el derecho al voto, que el voto de cada uno es privado,... María Ángeles Álvarez ha acudido al colegio electoral de San Marcelo con su nieto de 15 años, que tiene síndrome de Down. Con él se ha dirigido a las cabinas, han elegido las papeletas, han esperado su turno para introducir la papeleta en la urna y finalmente han votado. Edgar no ha perdido detalle de todo cuando allí ocurría.
El voto es privado
María Ángeles explicó a Edgar todo el proceso para ejercer el derecho al voto.
Esperando el turno
El joven esperó pacientemente el turno de su abuela para cumplir los requisitos de la votación.
Una curiosidad inagotable
El joven preguntó sobre todo cuanto le llamaba la atención.
La mesa electoral
Edgar no perdió detalle de la comprobación de los datos y la actuación de los miembros de la mesa antes de depositar el voto.
El momento decisivo
Tras esperar la cola llegó el momento de comprobar los datos e introducir la papeleta en la urna.
El deber cumplido
Edgar se fue feliz tras participar en todo el proceso del voto.