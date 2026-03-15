Diario de León

Una lección de democracia... y de cariño

María Ángeles Álvarez y su nieto Edgar, que ayer aprendió y disfrutó del proceso del voto.

María Ángeles Álvarez y su nieto Edgar, que ayer aprendió y disfrutó del proceso del voto.Virginia Moran

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Redacción
León

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Cómo ejercer los derechos se aprende. Como todo, mejor con cariño, y de la mano de la mejor maestra. Así ha conocido hoy paso a paso Edgar lo que implican unas elecciones, cómo se ejerce el derecho al voto, que el voto de cada uno es privado,... María Ángeles Álvarez ha acudido al colegio electoral de San Marcelo con su nieto de 15 años, que tiene síndrome de Down. Con él se ha dirigido a las cabinas, han elegido las papeletas, han esperado su turno para introducir la papeleta en la urna y finalmente han votado. Edgar no ha perdido detalle de todo cuando allí ocurría. 

Al llegar ambos entraron en la cabina para seleccionar su papeleta.

Al llegar ambos entraron en la cabina para seleccionar su papeleta.Virginia Moran

El voto es privado

María Ángeles explicó a Edgar todo el proceso para ejercer el derecho al voto.
Abuela y nieto, ya en la cola.

Abuela y nieto, ya en la cola.Virginia Moran

Esperando el turno

El joven esperó pacientemente el turno de su abuela para cumplir los requisitos de la votación. 
Edgar no se perdió detalle.

Edgar no se perdió detalle.Virginia Moran

Una curiosidad inagotable

El joven preguntó sobre todo cuanto le llamaba la atención. 
Preparados para votar.

Preparados para votar.Virginia Moran

La mesa electoral

Edgar no perdió detalle de la comprobación de los datos y la actuación de los miembros de la mesa antes de depositar el voto. 
María Ángeles introduce su voto en la urna. 

María Ángeles introduce su voto en la urna. Virginia Moran

El momento decisivo

Tras esperar la cola llegó el momento de comprobar los datos e introducir la papeleta en la urna. 
Marquitos coincidió con Edgar, que no se perdió ni su abrazo... ni sus Ronchitos.

Marquitos coincidió con Edgar, que no se perdió ni su abrazo... ni sus Ronchitos.Virginia Moran

El deber cumplido

Edgar se fue feliz tras participar en todo el proceso del voto.
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