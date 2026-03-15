Una lección de democracia... y de cariño

María Ángeles Álvarez y su nieto Edgar, que ayer aprendió y disfrutó del proceso del voto.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cómo ejercer los derechos se aprende. Como todo, mejor con cariño, y de la mano de la mejor maestra. Así ha conocido hoy paso a paso Edgar lo que implican unas elecciones, cómo se ejerce el derecho al voto, que el voto de cada uno es privado,... María Ángeles Álvarez ha acudido al colegio electoral de San Marcelo con su nieto de 15 años, que tiene síndrome de Down. Con él se ha dirigido a las cabinas, han elegido las papeletas, han esperado su turno para introducir la papeleta en la urna y finalmente han votado. Edgar no ha perdido detalle de todo cuando allí ocurría.