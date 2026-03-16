La Universidad desarrolla dos guías sobre la seguridad digital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha desarrollado dos guías especializadas en materia de ciberseguridad orientadas a abordar los nuevos retos en la gestión de vulnerabilidades y la seguridad de los sistemas digitales en las redes 5G en un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial y la transformación digital.

Ambas guías están concebidas como una herramienta de referencia para empresas, administraciones públicas y profesionales de la ciberseguridad que deben adaptarse a un entorno tecnológico cada vez más complejo, en un contexto de creciente digitalización y de aparición de nuevos vectores de riesgo asociados a la inteligencia artificial.

El contenido de estas publicaciones se presentó en el Cyber Security Seminar, un encuentro internacional organizado por Huawei en Barcelona durante la semana del Mobile World Congress, que reunió a responsables institucionales, expertos del sector tecnológico, operadores, reguladores, empresas y representantes del ámbito académico para analizar los principales desafíos de seguridad asociados a la transformación digital.

En el encuentro participó la rectora, Nuria González, acompañada por el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, así como por los profesores titulares del área de Ingeniería de Sistemas y Automática e investigadores del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad Carmen Benavides e Isaías García Rodríguez. Este último fue el encargado de impartir una ponencia en la que abordó los principales retos actuales en la gestión de vulnerabilidades desde una perspectiva académica.

En su intervención analizó el nuevo marco regulatorio europeo en esta materia, el ecosistema español de gestión de vulnerabilidades y los retos que plantea la inteligencia artificial para la seguridad de los sistemas digitales. Asimismo, participó en un panel internacional de expertos dedicado a debatir los desafíos y posibles soluciones para la gestión de vulnerabilidades en entornos tecnológicos cada vez más complejos.

García es uno de los tres investigadores leoneses que participó en la elaboración de la guía sobre vulnerabilidades, junto a José Antonio Aveleira Mata y Diego Narciandi Rodríguez. Este documento fue desarrollado en colaboración con Huawei, representada en este proyecto por José Ángel Capote Molina, Ana Patricia Borja Álvarez y Zheng Zhongwei (Wayne).

La guía sobre seguridad en redes 5G fue elaborada por los investigadores Martín Bayón Gutiérrez, Carmen Benavides Cuéllar e Isaías García Rodríguez, con la colaboración de Álvaro Castellanos Andrés, responsable de laboratorio de seguridad en redes 5G en INCIBE.