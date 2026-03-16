León se prepara para otra semana de huelga médica

La sanidad leonesa afronta a partir de hoy lunes una semana crítica con el inicio del segundo bloque de paro médico. Los facultativos de la provincia se suman de nuevo a una movilización nacional que ya empieza a dejar una huella profunda en el sistema público tras el impacto generado durante las jornadas de febrero. La plataforma Médicos Unidos por sus Derechos ha convocado además dos manifestaciones los días 17 y 20 (ambos a las 17.45 horas), que parten desde la plaza de Botines, para visibilizar el hartazgo de un colectivo que exige un cambio de rumbo en las condiciones laborales.

En la primera semana de huelga se aplazaron casi 2.000 consultas cada día y se produjo una caída en la actividad quirúrgica del Hospital Universitario de mañana. Este tapón en las listas de espera se ha convertido en la principal preocupación de los pacientes ya que la reprogramación de pruebas diagnósticas y operaciones conlleva retrasos.

Entre los motivos fundamentales que han empujado a los médicos a esta situación destaca la exigencia de un Estatuto del Médico que reconozca la singularidad de su formación y responsabilidad frente a otros trabajadores públicos. Los profesionales denuncian de forma unánime la sobrecarga de las agendas que impide dedicar un tiempo digno a cada paciente y exigen el fin de las guardias de veinticuatro horas por considerarlas un riesgo para la seguridad clínica. A esto se suma la demanda de una mejora salarial que frene la fuga de talento hacia el sector privado o el extranjero y una reducción drástica de las tareas burocráticas que consumen gran parte de su jornada laboral.