Multado con 500 euros por abandonar chatarra junto a un contenedor en San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha impuesto una sanción de 500 euros a un ciudadano por abandonar chatarra junto a un contenedor de basura. Los hechos fueron detectados por la Policía Local y tras las actuaciones realizadas por los agentes, se logró identificar al autor, al que se ha impuesto la correspondiente sanción administrativa por incumplir la normativa municipal.

Asimismo, en el marco de las labores de vigilancia y control que está desarrollando la Policía Local, también se ha identificado a otro vecino por arrojar escombros en una zona no autorizada del municipio. Este tipo de conductas también están prohibidas y sancionadas por la ordenanza municipal.

En el caso de los escombros procedentes de obras o reformas, estos deben ser trasladados a las plantas y puntos autorizados para su correcta gestión y tratamiento. Depositar este tipo de residuos en la vía pública o en espacios no habilitados está prohibido.

Del mismo modo, el Consistorio insiste en que tampoco está permitido depositar mobiliario o enseres junto a los contenedores de basura, una práctica muy extendida que también puede ser objeto de sanción. Para facilitar su correcta retirada, el servicio municipal de recogida de muebles y enseres se realiza todos los miércoles, por lo que se solicita a los vecinos que utilicen este sistema habilitado.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo recuerda que las sanciones por estas conductas están recogidas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y advierte de que se está intensificando la vigilancia para detectar y sancionar este tipo de comportamientos incívicos.

Por último, se apela a la colaboración ciudadana, insistiendo en la importancia de cumplir la normativa vigente y hacer un uso responsable de los servicios de recogida de residuos.