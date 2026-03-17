Investigadores de la Universidad de León avanzan en la creación de un observatorio para analizar las dinámicas de la España vaciada

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Investigadores del Grupo de Economía Aplicada (GIEA) del Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León (ULE) participan en un proyecto coordinado por el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que trabaja para la creación de un observatorio que permita generar un diagnóstico riguroso y actualizado de las dinámicas de despoblamiento, un fenómeno que constituye una realidad estructural en amplias zonas del país, especialmente en áreas rurales y de baja densidad.

El equipo de la ULE está liderado por Ana Pardo Fanjul, y en el proyecto también participan Noelia Somarriba, Silvia Franco, José Morillas, Lucía Gómez-Balcacer, Julio Abad y José Blanco, que cuentan con amplia experiencia porque investigan desde hace años cuestiones relacionadas con la despoblación, el desarrollo rural y la sostenibilidad territorial, desde una perspectiva multidisciplinar que combina el análisis económico, territorial y social.

Este equipo cuenta con una trayectoria consolidada en el estudio de los procesos de desarrollo territorial, las desigualdades territoriales y la medición de la calidad de vida, ámbitos estrechamente vinculados con el análisis del despoblamiento rural

España vaciada

La colaboración entre los distintos centros permite integrar diferentes perspectivas disciplinares y territoriales, y favorece un análisis más completo de la denominada España vacía(da), al tiempo que fortalece la transferencia de conocimiento hacia las administraciones públicas y la sociedad.

En una primera fase de la investigación, el trabajo se centrará en la Montaña Oriental Leonesa, uno de los territorios donde los procesos de pérdida de población han sido más intensos en las últimas décadas. Asimismo, el estudio abarcará otras zonas que presentan dinámicas demográficas similares de despoblación y vulnerabilidad territorial.

“Hay que sistematizar los conocimientos sobre lo que está sucediendo en las áreas rurales de las diferentes comunidades autónomas. Debemos hacerlo desde una perspectiva multidisciplinar. Por una parte, desde el análisis territorial, porque hay población en declive, pero también áreas del rural que están rejuveneciendo. Por otra, desde el punto de vista económico y social, como estudiar los efectos de las migraciones de finales del siglo XX”, explica el coordinador del proyecto y director del IDEGA, Rubén C. Lois.

Análisis

El estudio del fenómeno se plantea desde una doble aproximación metodológica. Por un lado, se desarrollarán trabajos de carácter cualitativo, con el objetivo de recoger la experiencia y la percepción de los habitantes de las zonas rurales afectadas por procesos de declive demográfico.

Por otro, el proyecto incorporará herramientas de análisis cuantitativo mediante el desarrollo de sistemas de indicadores sintéticos que permitan identificar y medir los procesos de vulnerabilidad territorial asociados a la despoblación. Como parte de este trabajo, el equipo elaborará también un mapa de potenciales zonas en riesgo de despoblación que permitirá visualizar espacialmente los territorios más vulnerables y contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a la cohesión territorial, el desarrollo rural y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

Se trata de promover un enfoque interdisciplinar que integra economía, geografía y comunicación para abordar uno de los grandes retos demográficos contemporáneos, que constituye uno de los objetivos de DESP-OB, una de las iniciativas seleccionadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación en la convocatoria 2024 del programa Redes de Investigación, (Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027).