Arrancan las obras urgentes para asegurar el desescombro y estabilizar la casona de Dámaso Merino en León tras el doble derrumbe

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha activado de forma inmediata obras de emergencia en la calle Dámaso Merino para garantizar el desescombro seguro y la consolidación de la estructura de la histórica Casona que da nombre a la vía, después de que parte de su fachada se desplomara en dos ocasiones en los últimos días, agravando un deterioro que se arrastra desde hace más de una década.

El primer colapso se produjo el pasado sábado por la noche (alrededor de las 21:00 horas), cuando una sección significativa de la fachada lateral de este inmueble del siglo XVI —ubicado en pleno casco histórico, junto al hotel Camarote y muy cerca de la Catedral— se vino abajo sin causar heridos gracias a que la zona estaba poco transitada en ese momento. Un vídeo grabado por un particular, difundido por Diario de León, capturó el violento momento del derrumbe, que obligó a cortar la calle de inmediato.