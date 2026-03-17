El fin de una era en Villahierro: la prisión leonesa queda libre de presos de ETA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La prisión de Villahierro, situada en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, ha cerrado definitivamente un capítulo histórico dentro de la política penitenciaria española. Durante más de veinte años, este centro fue uno de los destinos principales para los miembros de ETA debido a su diseño de máxima seguridad, llegando a albergar simultáneamente a decenas de reclusos de la banda bajo el régimen de dispersión. Sin embargo, en 2026, la realidad es distinta: la cárcel ya no cuenta con presos de la organización terrorista en sus celdas, tras la culminación del proceso de acercamiento a prisiones del País Vasco y Navarra y el cumplimiento de las condenas de sus últimos internos.

A lo largo de su historia, por Villahierro pasaron figuras con historiales delictivos de extrema gravedad. Entre los nombres más destacados que habitaron sus módulos se encuentran históricos como Francisco Múgica Garmendia, alias 'Pakito', quien fuera el máximo dirigente de la banda y cumpliera parte de sus condenas en León antes de ser trasladado. También pasaron por allí reclusos con penas que sumaban cientos de años, como los responsables de los comandos más activos de las décadas de los 80 y 90, cuyos castigos teóricos —aunque limitados por el máximo legal de cumplimiento en España— reflejaban la magnitud de sus atentados.

El vaciado de la "cuota ETA" en Villahierro no ha sido un evento repentino, sino un goteo constante condicionado por dos factores clave. Por un lado, la aplicación de la jurisprudencia europea que tumbó la doctrina Parot en 2013, lo que supuso la salida inmediata de varios internos que ya habían cumplido el máximo de 30 años de estancia efectiva. Por otro lado, la política de traslados impulsada por el Ministerio del Interior en los últimos años, que movilizó a los reclusos restantes hacia centros gestionados por el Gobierno Vasco, donde actualmente se concentra la práctica totalidad del colectivo de presos (EPPK).

En la actualidad, no queda ningún miembro de la banda en la prisión leonesa. Los últimos que permanecieron en Mansilla de las Mulas fueron trasladados entre 2021 y 2023, dejando atrás una etapa en la que Villahierro era noticia recurrente por las visitas de familiares y las huelgas de hambre de los internos. Hoy, la prisión enfrenta retos diferentes, marcados por el hacinamiento y la falta de personal sanitario, mientras el rastro de la banda terrorista en León se limita ya a los archivos judiciales y la memoria de las víctimas.