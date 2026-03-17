El PP de León advierte al Gobierno: “Pasarán a la historia por intentar romper la separación de poderes en España”

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El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Silván, reprocha al Gobierno de Sánchez porque no presentan los

Presupuestos, no comparezcan en el Senado y bloquean las leyes:

“Pasarán a la historia por intentar desmontar, destruir y romper la

separación de poderes en España”.

En estos términos se expresa el dirigente popular tras preguntar a Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, por el desprestigio a las instituciones gobernando sin Presupuestos, sin comparecer el presidente en el Senado y bloqueando leyes.

Además, el senador por León señala que la separación de poderes en democracia es “una regla esencial”, y que cuando “un Gobierno no respeta al Parlamento, lo que está haciendo es no respetar a la

democracia”, haciendo alusión a los más de dos años que lleva

Sánchez sin acudir a la sesión de control en el Senado.

Hasta en dos ocasiones, el senador popular reclama a Bolaños lo que

debería ser un Gobierno normal en España: “Estado de derecho,

separación de poderes y democracia”. Sin embargo, aclara que

“Sánchez lleva años intentando algo muy distinto: acumular todo el

poder posible y reducir al Parlamento a un mero decorado”.

Silván demuestra que este Gobierno “desprecia al Parlamento” porque incumple la “obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales cada año”; porque el presidente ningunea el control parlamentario tras “dos años sin comparecer en el Senado”; y porque “bloquean la actividad legislativa con las más de 40 leyes del Senado paralizadas y bloqueadas por una decisión política de la mesa del Congreso, de la señora Armengol”.

En la pregunta de Silván al ministro de la Presidencia, Justicia y

Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el popular recrimina al

Gobierno con una serie de cuestiones: “¿Quiénes se han creído que

son?; ¿Quiénes se creen para pisotear la Constitución y gobernar sin

presupuestos?; ¿Quién se ha creído que es el señor Sánchez para

llevar dos años sin pisar esta Cámara?; ¿Quiénes se creen que son

para atacar a los jueces cada vez que una sentencia no les gusta?”

El senador por León afea la mala praxis del Gobierno entrometiéndose en los tres poderes del Estado, porque “cuando el poder ejecutivo invade al legislativo y presiona al judicial, lo que queda no es democracia, si no concentración de poder”. Al mismo tiempo, se pregunta: “¿Ustedes creen en la democracia o creen en la autocracia?, me temo que en lo segundo”, replica Silván.

Por último, Antonio Silván señala a Bolaños como el “principal brazo ejecutor” del presidente que “intentó romper la separación de poderes en España”.

“Señor Bolaños, me temo que llegará el día en que, cuando deje de ser ministro, se avergonzará del papel que hoy está desempeñando”,

concluye Silván en su pregunta al ministro de Presidencia, Justicia y

Relaciones con las Cortes durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado.