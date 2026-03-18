Todas las fotos del Torneo de Minibasket Masculino del Colegio Leonés

El Colegio Leonés San Isidoro vivió una jornada inolvidable con la gran final del torneo de minibasket masculino más antiguo y prestigioso de España. El emocionante duelo entre las dos selecciones fue el colofón perfecto a semanas de baloncesto base de alto nivel. Durante el descanso se disputaron las finales de tiros libres y tiros de posición en todas las categorías, con los mejores tiradores demostrando su precisión bajo presión. El acto culminó con una emotiva entrega de premios individuales y colectivos.

Virginia Morán Las promesas del baloncesto en el torneo del Colegio Leonés

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DL Las promesas del baloncesto, en el torneo del Colegio Leonés

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