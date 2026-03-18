La Guardia Civil desarticula desde León una red criminal que robó 80.000 euros a una sola víctima con mensajes falsos de su banco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a ocho personas como presuntas autoras de un delito de estafa informática mediante la técnica de 'smishing', en el marco de la Operación Cizur, desarrollada por el Equipo @ de la Cibercomandancia con sede en León (en el edificio Incibe).

Los hechos comenzaron cuando la víctima recibió un SMS que suplantaba a su entidad bancaria, alertando de un supuesto movimiento fraudulento en su cuenta corriente y urgiéndola a actuar de inmediato para detener un cargo. El mensaje incluía un número de teléfono para contactar "urgentemente". Al llamar, la víctima escuchó una locución automatizada que imitaba el servicio de prevención de fraudes del banco, lo que reforzó la apariencia de legitimidad.

Posteriormente, fue atendida por un individuo que se hizo pasar por técnico de la entidad financiera y le indicó una serie de pasos para "recuperar" los fondos presuntamente sustraídos. Siguiendo estas instrucciones fraudulentas, la víctima realizó varias transferencias que sumaron más de 80.000 euros, distribuidos en 18 cuentas bancarias diferentes. La investigación, iniciada tras la denuncia presentada por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, permitió reconstruir la trazabilidad del dinero a pesar del entramado diseñado para ocultar el rastro.

Gracias a un análisis minucioso, los agentes identificaron e investigaron a los ocho presuntos implicados, residentes en las provincias de Madrid, Alicante y Tarragona. Además, se logró el bloqueo de todas las cuentas utilizadas en la estafa, impidiendo la continuidad del fraude.

El 'smishing' consiste en el envío de mensajes SMS (o de mensajería instantánea) que simulan provenir de entidades bancarias u otras empresas (como compañías de reparto), apelando a la urgencia o a una amenaza para provocar una reacción inmediata. Suelen incluir enlaces maliciosos o números de teléfono donde se reproducen locuciones falsas. Desde la Guardia Civil recuerdan estas recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes: