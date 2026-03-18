La ULE y la Fundación Club45 sellan su primer convenio para premiar la excelencia académica en Filología Inglesa

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La Universidad de León y la Fundación Club 45 han firmado un convenio de colaboración con el que vienen a reforzar su compromiso conjunto por promover el esfuerzo, la excelencia académica y el talento entre los estudiantes. El acuerdo establece la creación del ‘Premio Fundación Club 45 al mejor expediente del Grado en Filología Moderna: Inglés’, que se otorgará anualmente al estudiante con el mejor expediente académico al finalizar sus estudios en esta titulación.

Durante la firma del convenio, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha agradecido a la Fundación Club 45 su apoyo a los jóvenes que “se esfuerzan por alcanzar la excelencia académica y desarrollar todo su potencial en un ámbito de conocimiento tan relevante como la lengua inglesa y la cultura moderna”.

En este sentido, la rectora ha tendido la mano de la Universidad para fijar nuevas líneas de colaboración que refuercen el vínculo entre la educación y la promoción cultural, creando oportunidades conjuntas que beneficien tanto a los estudiantes como al desarrollo social y creativo de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Fundación Club 45, Alejandro Diez Garín, más conocido como Alex Cooper, destacó que uno de los principales objetivos la entidad es “elevar la cultura pop a categoría de estudio e investigación”, un ámbito en el que subrayó la relación que existe con la Universidad.

En este sentido, recordó la participación de la Fundación en cursos de extensión universitaria y de verano, en un acuerdo de colaboración que ahora se amplía con la creación de un premio que, según reconoció, como licenciado de la tercera promoción de Filología Inglesa por la ULE “tiene un significado personal especial. Es un honor poder contribuir desde la Fundación a reconocer el talento de los estudiantes”.

El premio estará dotado con 200 euros, aportados por la Fundación Club 45, y un diploma acreditativo de la Facultad de Filosofía y Letra, desde donde se ha puesto en valor esta iniciativa como un estímulo para el estudiantadotal y como destacó su decano, Javier Rodríguez.

En la misma línea, puso de relieve la afinidad entre la Fundación y los estudios de Filología Moderna, al integrar ámbitos como la literatura, la música o la cultura popular, a la par que subrayó la relevancia de la lengua inglesa como vehículo fundamental de la cultura global contemporánea y valoró positivamente este tipo de colaboraciones, que refuerzan la conexión entre la Universidad, la cultura y el entorno social y rural.