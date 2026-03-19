De testigo a investigado en León: la inusual petición de José Pedro Fernández-Vázquez a la jueza

El caso del facultativo leonés que denunció en abril de 2025 que su identidad y su firma habían sido suplantadas «de manera burda» para completar la candidatura del exgerente de Atención Primaria y del Hospital, José Pedro Fernández-Vázquez, a las elecciones del Colegio Oficial de Médicos, dio ayer un giro insólito.

Ambos debían acudir a declarar ante la jueza de Instrucción número 5 de León, Fernández-Vázquez como testigo, pero la magistrada decidió suspender la sesión ante una petición excepcional que debe estudiar: el cambio de la condición procesal que solicitó el propio José Pedro para comparecer como investigado en lugar de testigo como le habían citado. Esta estrategia busca garantizar su derecho a la defensa ante la contundencia de los hechos que se investigan.

En el escrito que presentó a través de su abogado, reconoce su papel como máximo responsable en la elaboración de la lista electoral que aspiró a la presidencia del Colegio de Médicos.

El cambio de estatus le evitaría declarar bajo la obligación de decir verdad que se le exige a un testigo, para blindar su posibilidad de no declarar contra sí mismo tras admitir su participación directa en la confección de la candidatura y poder acudir con letrado. Citarle como testigo constituye «fraude de ley», opina, al eludir las garantías procesales propias de la condición de investigado.

Lo que el juzgado debe dirimir no es una simple irregularidad administrativa, sino la presunta autoría de un delito de falsificación de documentos públicos y suplantación de identidad.

El médico que denuncia sostiene que fue incluido en la lista mediante una firma fraudulenta, sin su consentimiento y sin haber participado jamás en ese proyecto electoral.

Expertos legales señalan que una suplantación de identidad de esta naturaleza en una candidatura oficial no se ha registrado en otro proceso electoral de colegios médicos en España, lo que situaría este caso como un hito institucional y penal.

Al suspender las declaraciones para analizar la inusual petición, la jueza quiere evitar cualquier resquicio de nulidad en el procedimiento y asegurar que, si el caso avanza hacia un juicio oral, todas las garantías de defensa estén cubiertas desde el inicio.