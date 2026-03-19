Vecinos de Trobajo del Cerecedo denuncian que las ratas “campan a sus anchas” y entran en las casas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los vecinos de Trobajo del Cerecedo denuncian una grave plaga de ratas que afecta al pueblo desde hace años y que, según aseguran, ha alcanzado niveles insostenibles. Una vecina ha remitido a este periódico una denuncia en la que describe cómo los roedores "campan a sus anchas por las calles" y se han llegado a colar en el interior de las viviendas.

En su mensaje, explica que los problemas persisten "desde hace años" y que los vecinos se sienten "abandonados" por las administraciones. Afirma haber comunicado la situación en repetidas ocasiones tanto a la Junta Vecinal de Trobajo del Cerecedo como al Ayuntamiento de León, sin recibir respuesta ni medidas efectivas. “Pagamos nuestros impuestos por los mismos servicios que León capital y queremos recibir la misma atención. Esto es insalubre, no podemos vivir así con esta plaga de ratas”, señala la vecina en su escrito.

Adjunta una fotografía y un vídeo como prueba gráfica de la situación. En la imagen se observa un roedor muerto en el suelo de una calle del pueblo, junto a una junta de baldosas con vegetación. La denuncia llega en un contexto en el que León y sus alrededores han registrado en los últimos años varias alertas por presencia de ratas en barrios y zonas periféricas, aunque no se han confirmado campañas específicas recientes en Trobajo del Cerecedo relacionadas con esta plaga.

Los vecinos exigen una intervención urgente que incluya desratización, mejora de la limpieza viaria y control de posibles focos (basuras, acumulaciones o redes de alcantarillado).