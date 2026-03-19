León ya tiene el primer accidente del día: hoy en La Granja

La saga de accidentes que no cesa en León ya se cobró esta mañana el primer episodio de los que puedan venir en el día. Una mujer ha resultado herida en el centro comercial de La Granja.

Fue a las 8.36 horas cuando se dio aviso en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León de un accidente en la calle La Granja, junto a la rotonda PK147 de la N-630, en las proximidades del Centro Comercial Reino de León.

Se trató de una colisión por alcance de dos turismos con una mujer que refería dolor de cuello y de espalda.

Se trasladó aviso a Policía Nacional y Local de León, y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envía recursos al lugar.