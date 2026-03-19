Aparece muerta en la calle una persona que cayó desde un segundo piso en el Cid en León

Una persona de alrededor de 40 años ha fallecido esta mañana en la calle del Cid, después de lanzarse por la ventana de un segundo piso en un posible episodio autolítico, según investiga la policía.

El caso ha generado un revuelo tremendo y la zona se ha acordonado hasta la llegada de la autoridad judicial, para proceder al levantamiento del cadáver.

El episodio ha tenido lugar a primera hora de la mañana y varios testigos han manifestado en shock que el impacto resultó estremecedor.

Por el momento el cadáver se encuentra cubierto con una sábana para evitar las miradas de los curiosos.