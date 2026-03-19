La Guardia Civil neutraliza cuatro extintores explosivos encontrados en una casa de Carbajal de la Legua en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Tedax de la Guardia Civil han procedido a la neutralización y destrucción controlada de cuatro extintores explosivos que habían sido hallados por un particular mientras realizaba labores de limpieza en el domicilio de su propiedad, ubicado en la localidad de Carbajal de la Legua (León).

Tras recibir esta comunicación, efectivos de seguridad ciudadana se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la zona, activando el protocolo de seguridad y solicitando la intervención del Grupo de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (GEDEX-NRBQ) de la Comandancia de León.

Una vez inspeccionados los artefactos, los especialistas confirmaron que se trataba de extintores explosivos con carga pirotécnica y mecha, los cuales se encontraban en buen estado de conservación, por lo que, debido a su potencial peligrosidad, se decidió efectuar su destrucción controlada en una zona segura para evitar que no se produjeran daños personales ni materiales.

Los extintores en cuestión eran dispositivos utilizados antiguamente para la extinción de incendios forestales. Su funcionamiento se basaba en la detonación controlada de una pequeña carga pirotécnica o explosiva, que provocaba la ruptura del recipiente y la dispersión del agente extintor con la finalidad de sofocar el fuego.

Aunque en su momento fueron utilizados en la lucha contra incendios, este tipo de dispositivos pueden volverse inestables con el paso del tiempo, especialmente si han permanecido almacenados durante décadas o en condiciones ambientales adversas.

Por este motivo, la Guardia Civil recuerda que ante el hallazgo de cualquier objeto que pudiera contener material explosivo se debe:

No tocar, ni mover el artefacto. Evitar manipularlo debido al peligro que conlleva una posible activación fortuita.

Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.

Avisar de forma inmediata llamando al teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 o emergencias 112.

La rápida actuación del ciudadano que dio el aviso y la intervención de los especialistas permitieron garantizar la seguridad de la zona y eliminar el riesgo existente.