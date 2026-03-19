Otra avería más corta la línea de alta velocidad a León y condiciona a 5 trenes

La línea de alta velocidad que comunica a León se encuentra cortada este jueves por la tarde por una nueva avería. El error en el sistema de enclavamiento, que regula la circulación con seguridad de los convoyes, hace que, a media tarde haya ya tres itinerarios con retrasos de más de una hora, mientras que otros dos pueden verse condicionados si no se arregla pronto.

El problema se localiza en Palencia. Ahí, la incidencia que dificulta la gestión del tráfico en el entorno de esta estación hace que un AVE se encuentre parado desde alrededor de las 18.30 horas. Los responsabls del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reconocen que hay una falta de comprobación de itinerarios entre las bifurcaciones de Cerrato y Las Barreras.

Este error en el sistema de enclavamientos acumula más de una hora de demora en el AVE afectado, que hacía el itinerario Madrid-Gijón. Al parte se unen además el Alvia Barcelona-Coruña, que había contado con otra avería en Tarragona, y el Intercity Madrid-Ponferrada.

El daño puede ser mayor si se mantiene el bloqueo, no sólo para estos convoyes sino para los dos que tienen anotadas salidas para circular por esta vía de alta velocidad: el Avlo Gijón-Madrid de las 20.10 horas y el Alvia que hace la relación inversa con salida a las 21.14 horas.