Villaquilambre invertirá 550.000 € en una sede estratégica para su flota

El Ayuntamiento de Villaquilambre ya tiene hoja de ruta financiera para 2026. El equipo de gobierno (UPL, PSOE y Podemos) aprobó de forma inicial un presupuesto de 20,8 millones de euros definido como «realista y social» y que aseguran haber diseñado para priorizar el mantenimiento del municipio y la eficiencia en el gasto. Pese al rechazo en bloque de PP, Vive y Vox, y la abstención de Ciudadanos, las cuentas salieron adelante en el pleno con el foco puesto en la «mejora directa del día a día de los vecinos», según valoró el alcalde, Vicente Álvarez.

Uno de los pilares de este presupuesto es la apuesta por el ahorro a largo plazo. El Ayuntamiento invertirá 550.000 euros en la compra de una nave almacén de al menos 1.500 metros cuadrados entre Villaobispo y Navatejera. Este espacio funcionará como base de operaciones para los 5 camiones, 3 barredoras y el resto de la flota municipal, lo que permitirá eliminar el gasto anual de 25.000 euros que supone el alquiler actual. Además, el recinto contará con vestuarios y zona de aparcamiento para otros vehículos del inventario público.

La mayor parte del esfuerzo inversor, que roza los 6 millones de euros (un 30% del total), se destinará a renovar la cara del municipio. La modernización de luminarias recibe 2,1 M€, financiados mediante crédito, para completar la eficiencia energética del alumbrado. A asfalto, derribar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad de aceras se destinan 700.000 euros con 400.000 € para urbanizar el SAU-29, la zona que albergará el futuro centro comercial y el cuartel de la Guardia Civil.

Mientras Álvarez, defiende la «solvencia financiera» y un endeudamiento asumible de 2,2 millones, la oposición cargó contra las cuentas.

Desde Vive Villaquilambre, Ricardo de Dios, denuncia que en 2025 solo se ejecutó el 34% de lo previsto, lo que analiza como un «fracaso», una línea que comparte Manuel García, del PP, que critica además el «agujero» en la gestión de residuos (300.000 € que se tienen que sufragar con fondos propios), y que no se refleje en beneficio de los ciudadanos los 600.000 euros que se ahorran del pago de amortizaciones e intereses, los 5,6 millones de tributos del Estado y los 400.000 euros que «gracias a la Junta» no se pagan por el transporte.

El concejal de Hacienda, Jorge Pérez, defendió la cohesión del tripartito para garantizar que Villaquilambre avance en digitalizar su administración (350.000 €) y en apoyo al deporte y la educación (400.000 €).