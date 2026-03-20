EL Ayuntamiento de León conmemora el Día del Agua en los colegios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León se suma a la conmemoración el Día Mundial del Agua, que tendrá lugar el 22 de marzo, con un programa de actividades dirigido a los alumnos de los últimos cursos de Educación Primaria. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña municipal de educación ambiental centrada en la conmemoración de fechas de importancia medioambiental, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia del agua como recurso esencial y promover hábitos responsables en su uso y conservación.

Se realiza en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Las actividades se desarrollarán durante los días del 20 y 24 de marzo e incluirán coloquios participativos y dinámicas educativas adaptadas al alumnado. A través de materiales visuales y contenidos divulgativos, los estudiantes conocerán el ciclo del agua, el consumo responsable, los principales problemas relacionados con la escasez y la contaminación, así como la importancia de preservar este recurso imprescindible para la vida. La sesión concluirá con un juego dinámico tipo concurso que reforzará los mensajes trabajados y fomentará la participación activa del alumnado.

Esta mañana, el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha participado en una de estas actividades en el Ceip Javier donde ha destacado la importancia fomentar el conocimiento del entorno más cercano y promover la responsabilidad individual y colectiva en el uso de un bien escaso como es el agua. La jornada, al igual que la que se van a desarrollar la próxima semana, ha servido para transmitir conocimientos y para motivar al alumnado a informar a sus familias sobre la problemática ambiental actual y así con el conjunto de la ciudanía ser agentes del cambio para buscar un desarrollo más sostenible en la ciudad.

Además, se dará a conocer a través de los canales municipales un tríptico digital informativo sobre el uso sostenible del agua. Este recurso ofrecerá datos clave, consejos prácticos y recomendaciones para reducir el consumo doméstico, contribuyendo así a una mayor concienciación social sobre la necesidad de proteger y gestionar adecuadamente este recurso limitado.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de León reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la educación ambiental y la promoción de una ciudadanía responsable y comprometida con la protección del agua, un elemento fundamental para el presente y el futuro del planeta.