Finaliza la reforma del salón de plenos del Ayuntamiento de León tras una inversión de 650.000 euros

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El Ayuntamiento de León finaliza la reforma de su salón de plenos, con una inversión de 650.000 euros, que se estrenó esta mañana en una sesión extraordinaria, en la que se pudo comprobar el resultado de la intervención.

Las obras consistieron en la renovación de este emblemático espacio de la ciudad, ubicado en el edificio Consistorial de San Marcelo. Ahora presenta una imagen más moderna, es más accesible, funcional y sostenible, con un menor consumo energético.

La actuación se inició el pasado mes de agosto, a cargo de la empresa OHL, y en ella se han respetado las características tradicionales e institucionales del espacio, con el fin de actualizar su imagen y renovar sus instalaciones.

El salón cuenta ahora con nuevos equipos y mobiliario que lo hacen más funcional, con nuevas mesas con toda la tecnología integrada, al tiempo que apuesta por una mayor eficiencia, con la mejora del confort a nivel térmico, acústico y lumínico.

También se ha mejorado el aislamiento y se ha instalado un nuevo sistema de ventilación que permite la recuperación del calor y redundará en la minimización del gasto energético derivado del uso del salón.

Durante estos meses los plenos se han desarrollado en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, a la que el alcalde, José Antonio Diez, agradece la colaboración.

Tras la celebración del pleno extraordinario de este viernes, toda la Corporación Municipal, presidida por su alcalde, José Antonio Diez, descubrió una placa en el hall del Consistorio de San Marcelo en la que queda plasmada esta importante intervención con los nombres de todos los componentes del pleno y Diez agradeció el apoyo y colaboración de todos los grupos políticos a la hora de dar forma al proyecto del que es uno de los más importantes espacios de la vida municipal de la ciudad de León.