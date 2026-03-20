León da la bienvenida a la primavera con cielos despejados y el inicio de los días más largos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La primavera astronómica de 2026 ha comenzado oficialmente en la península este viernes, 20 de marzo, a las 15:46 horas. Este fenómeno, conocido como equinoccio de primavera, marca el momento exacto en que la duración del día y la noche prácticamente se igualan en todo el planeta. A partir de este instante, el hemisferio norte inicia un periodo de 92 días en los que la luz solar irá ganando terreno a la oscuridad de forma progresiva, una transición que muchos leoneses ya esperaban tras los últimos coletazos del invierno.

En la provincia de León, el primer fin de semana de la estación estará marcado por una meteorología cambiante y típicamente primaveral. Tras un inicio de jornada con cielos despejados, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un aumento de la nubosidad a lo largo de este viernes, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y unos agradables 18°C de máxima en la capital. No obstante, se recomienda no guardar todavía la ropa de abrigo, ya que para los próximos días se espera un ligero descenso térmico y la posibilidad de chubascos intermitentes que podrían afectar a las celebraciones al aire libre.

A medida que avancen las semanas, los ciudadanos notarán cómo el sol se pone cada vez más tarde, un proceso que alcanzará su punto álgido el próximo 21 de junio. Ese día se celebrará el solsticio de verano, que constituye el día más largo del año. En esa jornada, León disfrutará de más de 15 horas de luz natural, marcando el final de la primavera y la entrada oficial del periodo estival, con el sol alcanzando su máxima altura sobre el horizonte.

Este cambio de estación no solo trae consigo mejores temperaturas, sino también la tradicional modificación horaria para adaptarse al horario de verano. Será el próximo domingo 29 de marzo cuando los relojes se adelanten una hora, permitiendo aprovechar aún más las tardes de sol en las terrazas y parques de la ciudad. Con la naturaleza empezando a despertar en las riberas del Bernesga y el Torío, León se prepara para vivir una de las épocas más dinámicas y visuales del calendario.