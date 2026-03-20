Los pacientes dan un 6,4 al sistema de salud autonómico, la tercera mejor nota del país

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los castellanos y leoneses otorgaron un 6,4 de media al funcionamiento de la sanidad pública de Castilla y León durante el pasado año y supone la tercera nota más alta del país, sólo por detrás de Cantabria (6,72) y País Vasco (6,54), y superior a la media nacional (6,02). Eso sí, el sistema empeoró su calificación respecto a 2025 y 2024, cuando era de un 6,68 y un 6,64 y está lejos de alcanzar la nota más elevada, lograda en 2017, cuando fue del 7,07. Así lo recoge el Barómetro Sanitario global del año 2025, publicado ayer por el Ministerio de Sanidad.

El informe indica que el 55% de los encuestados asegura que el sistema funciona «bastante bien» o «bien» y un 16,3% considera que está «mal» y necesita «cambios profundos». En ambos casos, los porcentajes son mejores que la media de España, que se situaron en el 51,6 y 20,2%, respectivamente. Castilla y León se situó en el puesto 11 en cuanto a la valoración positiva, un listado que vuelve a encabezar Cantabria (66,4%), La Rioja (64,1) y Murcia (61,8). Al analizar la evaluación negativa, la Comunidad apareció en el puesto ocho por debajo.

Respecto a las listas de espera, para un 43,8% siguen igual y para un 39,4% han empeorado, mientras sólo un 8,6 cree que han mejorado. Y sobre los ingresos hospitalarios, valoran con un 7,48 el número de enfermos por habitación, frente al 8,11 y 8,67 que dan al equipamiento y la tecnología o la información recibida durante la evolución de la salud.