Heridos dos leoneses de 19 y 17 años en un accidente de madrugada en el polígono de Onzonilla de León

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Dos jóvenes resultaron heridos esta madrugada tras chocar sus motos en el Polígono de Onzonilla.

Los hechos se produjeron a las 00.50 horas, en la calle 3 del Polígono. Los dos heridos se encontraban conscientes en el momento de la intervención.

Avisó el Servicio de Emergencias 112 a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Fueron atendidos dos varones de 19 y 17 años, trasladados al Hospital de León.