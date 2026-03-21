Heridos dos leoneses de 19 y 17 años en un accidente de madrugada en el polígono de Onzonilla de León
Los jóvenes circulaban en sendas motocicletas y chocaron entre sí
Dos jóvenes resultaron heridos esta madrugada tras chocar sus motos en el Polígono de Onzonilla.
Los hechos se produjeron a las 00.50 horas, en la calle 3 del Polígono. Los dos heridos se encontraban conscientes en el momento de la intervención.
Avisó el Servicio de Emergencias 112 a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.
Fueron atendidos dos varones de 19 y 17 años, trasladados al Hospital de León.