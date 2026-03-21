Diario de León

Heridos dos leoneses de 19 y 17 años en un accidente de madrugada en el polígono de Onzonilla de León

Los jóvenes circulaban en sendas motocicletas y chocaron entre sí

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

Dos jóvenes resultaron heridos esta madrugada tras chocar sus motos en el Polígono de Onzonilla.

Los hechos se produjeron a las 00.50 horas, en la calle 3 del Polígono. Los dos heridos se encontraban conscientes en el momento de la intervención. 

Avisó el Servicio de Emergencias 112 a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Fueron atendidos dos varones de 19 y 17 años, trasladados al Hospital de León.

tracking