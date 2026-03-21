El Archivo Territorial de la Junta en León ingresa el pasado año más de 2.300 cajas y realiza 1.400 préstamos

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El Archivo Territorial de la Delegación de la Junta de Castilla y León en León recibió durante el pasado año más de 2.300 cajas para su custodia y organización, al tiempo que llevó a cabo un total de 1.452 préstamos.

El Servicio Territorial de Agricultura fue el que más unidades entregó, con 678, seguido de Economía y Hacienda, con 418, y de la Intervención Territorial, con 306, según recoge la memoria anual del pasado ejercicio.

Otra de las labores fundamentales del Archivo es el préstamo de la documentación custodiada, todos ellos resueltos en la misma jornada laboral en la que fueron solicitados. El Servicio Territorial de Economía y Hacienda concentró más del 70 por ciento de estas solicitudes, con 1.033, seguido, a gran distancia, por Cultura, con 148, y Agricultura, con 143.

Desde el Archivo también se llevaron a cabo 21 asistencias técnicas a los distintos servicios de la administración autonómica, lo que permitió recibir más de 1.800 cajas de documentación y eliminar del archivo más de 2.000 cajas, así como 175 libros y 48 sobres, tras los correspondientes procesos de valoración y expurgo.

Por otra parte, uno de los hitos más destacados de 2025 fue la organización de una formación sobre gestión de archivos de oficina dirigida al personal de la Junta, a la que asistieron más de 200 trabajadores, lo que permitió establecer pautas comunes de trabajo para mejorar la comunicación con el archivo y facilitar la recepción ordenada de la documentación generada por la administración autonómica en León.

Actualmente, el Archivo Territorial de la Junta en León cuenta con una superficie de depósito aproximada de 1.589 metros cuadrados, aunque está previsto que en este año aumente hasta los 1.803 metros cuadrados, cuando se incorpore el espacio del antiguo Laboratorio de Calidad del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, que se habilitará como nuevo depósito documental con capacidad para albergar 115.971 unidades de instalación.