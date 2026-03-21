Especialistas en Neurocirugía y Cirugía Plástica de España se citan en la ULE para avanzar en técnicas de alta precisión

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Especialistas en Neurocirugía y Cirugía Plástica procedentes de distintos puntos del país se han dado cita en la Universidad de León (ULE) con motivo de una nueva edición del 'Curso Teórico-Práctico de Microcirugía', una iniciativa organizada por la Asociación Española de Microcirugía que centra su desarrollo en el perfeccionamiento de técnicas quirúrgicas de alta precisión.

La formación se ha desarrollado entre la Facultad de Veterinaria y las instalaciones del Hospital Universitario Veterinario, por lo que un total de 18 profesionales han podido "profundizar" en el desarrollo de habilidades microquirúrgicas aplicadas a diferentes ámbitos clínicos, a la vez que han contado con la participación de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito sanitario, segun ha informado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

El curso ha estado guiado, entre otros, por el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor Fuat Arikan; la cirujana plástica del Hospital La Princesa de Madrid, la doctora Teresa Pérez; la neurocirujana del Hospital Universitario Central de Asturias, la doctora Belén Álvarez; y el cirujano plástico del mismo centro, el doctor David Robla, quienes han contribuido al desarrollo de los contenidos formativos desde un enfoque aplicado.

La formación, que se encuentra "consolidada a nivel nacional", alcanza su vigésima cuarta edición y ha sido codirigidopor el neurocirujano del Hospital de León, el doctor Emilio González; el catedrático de la Facultad de Veterinaria de la ULE, el doctor Manuel Gonzalo Orden; y el cirujano plástico, el doctor Rubén Álvarez, quienes han estructurado esta actividad formativa.

La microcirugía constituye una "disciplina fundamental" en el abordaje de patologías de "elevada complejidad", como los aneurismas cerebrovasculares, además de "resultar clave" en la aplicación de técnicas reconstructivas avanzadas, especialmente en procedimientos que requieren una "alta precisión y especialización", por lo que el adiestramiento específico "resulta determinante", ya que la adquisición de la destreza necesaria para trabajar en "condiciones de alta precisión y magnificación no se desarrolla únicamente en la práctica clínica habitual".

Por ello, la participación en cursos como el celebrado en la Universidad de León "resulta clave para mejorar la formación práctica de los profesionales", por ofrecer un "entorno especializado donde entrenar habilidades técnicas" mediante ejercicios prácticos, lo que permite "consolidar competencias esenciales" para su aplicación en el ámbito asistencial.

La celebración de este curso pone de relieve la capacidad de la ULE para acoger actividades formativas de "alto nivel" vinculadas al ámbito sanitario, a la vez que "favorece" el intercambio de conocimiento entre profesionales, en un contexto en el que la próxima implantación del grado en Medicina permitirá "reforzar la apuesta de la Universidad por las Ciencias de la Salud", ampliar su oferta académica y consolidar su vinculación con el entorno sanitario y profesional".