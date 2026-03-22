El hostelero José Javier Plaza recibe el premio `Pulchra Leonina´ como leonés distinguido en Sevilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El hostelero leonés José Javier Plaza ha recibido este domingo el premio `Pulchra Leonina´ como leonés distinguido en Sevilla, tras más de dos décadas dedicadas al mundo de la empresa en la capital hispalense.

El vicepresidente primero y responsable de Productos de León, Roberto Aller, acompañado por el vicepresidente primero, Valentín Martínez, y el diputado de Cultura, Emilio Martínez, ha entregado el tradicional galardón de la institución provincial en un acto que pone el broche de oro a los actos de este fin de semana en la capital hispalense.

En su discurso, el dirigente leonesista ha puesto en valor que los leoneses, independientemente del lugar en el que se encuentren, cuentan con “unos lazos que les unen y que nunca se van a romper”.

Aller se ha dirigido al premiado para felicitarle por ser “uno de lo grandes embajadores de León” a la par que ha relatado que “muchos sevillanos ya han probado el cocido maragato, la cecina o la morcilla de León gracias al trabajo dedicado de José Javier Plaza”.

Finalmente ha destacado el crecimiento de las celebraciones como la Feria de Productos de León, cuya tercera edición se ha desarrollado este fin de semana en la sevillana Alameda de Hércules, que ha contado con 21 productores de la provincia.

Por su parte, el galardonado ha recordado sus inicios en la ciudad andaluza “cuando los productos de León no gozaban del reconocimiento que tienen ahora” y cómo desde su restaurante los daba a conocer entre sus parroquianos.

El empresario leonés se ha mostrado “agradecido y orgulloso” por el reconocimiento otorgado por la institución provincial a la par que ha ensalzado “la riqueza gastronómica, cultural y patrimonial” de la provincia de León.

Como cierre a una muestra que ha superado todas las expectativas, los miembros de la Casa de León en Sevilla y los representantes de la institución provincial han disfrutado de la tradicional comida de confraternización en el restaurante del galardonado con la Pulchra.