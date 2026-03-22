La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca mañana un nuevo ‘Lunes sin sol’

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Plataforma contra la Violencia Machista de León llevará a cabo mañana, lunes 23 de marzo, a las 20 horas, una nueva concentración de ‘Los Lunes sin sol’ en la plaza de Botines de la capital.

En ella se recordará a Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Zaragoza, así como a la niña de tres años también asesinada por su padre en Torrevieja (Alicante).

Con Silvia son ya 14 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y un total de 1.357 las mujeres asesinadas desde 2003, cuando se comenzó a computar el número de víctimas mortales de este tipo de delitos.

Los asesinatos machistas dejan también este año a diez menores huérfanos de madre, sumando un total de 514 desde 2013. Desde ese mismo año también fueron asesinados mediante violencia machista vicaria 68 menores, tres de ellas este año, con el objetivo principal de causar el máximo daño a sus madres por parte de hombres que eran o habían sido su pareja.

Desde 2005, cada lunes, siempre que en los siete días anteriores una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja, se convoca frente al edificio Botines de la capital leonesa una concentración pública, abierta a toda la ciudadanía, para mostrar el rechazo a la violencia machista. Con la de mañana serán 656 las concentraciones ‘Lunes Sin Sol’ celebradas en León en repulsa contra la violencia machista, desde que se establecieran hace más de 20 años por la Plataforma Contra la Violencia Machista.