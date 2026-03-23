La ilusión de los niños que quedó reducida a astillas en León

Publicado por María M. Peña León Creado: Actualizado:

Tras la famosa pandemia, la vuelta a la «normalidad» fue difícil en muchos casos y sobre todo, para los más jóvenes. Durante meses, habían olvidado lo que era salir y jugar en los parques. Por eso, Marcos y sus hijos, que por entonces eran de corta edad, trabajaron mano a mano por construir una caseta en el terreno de en frente del parque de la Candamia. Mediante madera y cuerdas, el objetivo de padre e hijo era crear un espacio seguro donde los más pequeños pudieran encontrarse y jugar entre la naturaleza.

Así nació la apodada «Casa del Chamán’ y la ‘Casa del Tiba Binchy’,que además, tebía un tipi y un columpio. Y aunque fueron las primeras, no serían la últimas. Le siguieron la «Casa de los deseos» o la «Puerta de las Hadas». La idea se complicó cuando los medios se hicieron eco de la noticia, trasladando un mensaje de que las cabañas eran lugares de culto donde se practicaba esoterismo. «La gente empezó a venir como si de una peregrinación se tratase, nos dejaban dinero en la puerta y hasta me llegaron a preguntar si me dedicaba a los rituales», comenta Marcos. Pero lo que comenzó con una simple confusión se convirtió en algo tierno. El hijo de Marcos regalaba a los visitantes colgantes hechos por él mismo, y a cambio, los viandantes dejaban alguna pertenencia en las cabañas. Así, este espacio evolucionó hasta un lugar de generosidad y diversidad. Otra de las casetas que tuvo más éxito fue bautizada como la «Casa de los Sueños», enfocada al público más joven, cada niño que visitaba el lugar dejaba un juguete a cambio de colocar su mano llena de pintura en la pared. La cabaña se convirtió en un lugar de encuentro donde los niños de la zona jugaban y compartían sus muñecos. Marcos y su hijo convirtieron estos espacios en lugares recreativos para los más pequeños, incluso pintando las paredes con personajes animados como gnomos, hadas o Goku. Sin embargo, la buena intención y la ilusión se vieron rotas cuando las casetas comenzaron a utilizarse por los adolescentes para reunirse, beber alcohol e incluso fumar cannabis. «Las casas quedaron destrozadas y con ellas, el sueño de los niños», lamenta Marcos. También todos los juguetes amanecieron una mañana rotos. No fue el único que sufrió las consecuencias del vandalismo adolescente, Juan, otro lugareño que se unió a la propuesta, construyó una cabaña que terminó siendo quemada. A día de hoy, las casas se encuentran en estado de ruina y han perdido su propósito de servir para el juego y el ocio de los niños. Marcos reconoce que «ha perdido la ilusión». No entiende cómo han podido «hasta romper los juguetes de los niños, es algo inhumano». A pesar del desolador panorama actual, el legado de estas cabañas permanece en la memoria de las familias que, durante un breve período de tiempo, encontraron allí un oasis de magia tras el encierro. Lo que comenzó como un proyecto de carpintería entre un padre y sus dos hijos terminó por demostrar la dualidad de la comunidad: su capacidad para crear redes de generosidad espontánea, y, lamentablemente, la fragilidad de lo público frente al vandalismo. Las paredes pintadas con gnomos y héroes de infancia, ahora desconchadas y cubiertas de grafitis, son el visible testigo de un sueño que la falta de respeto ciudadano terminó por apagar. Por ahora, el futuro de estas infraestructuras es incierto y el entusiasmo de Marcos parace haberse desvanecido entre los escombros y las cenizas. Sin embargo, en el recuerdo de aquellos niños que intercambiaron sus juguetes y dejaron su huella de pintura en la pared, sobrevive la verdadera esencia del proyecto. Queda en el aire la pregunta de si, en algún momento, la zona podrá recuperar esa inocencia perdida o si las cabañas quedarán definitivamente como una metáfora de lo que ocurre cuando el egoísmo de pocos destruye el refugio de los más pequeños.