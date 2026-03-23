Las mafias de la migración cobran en León de 30 a 50 € por tickets para regularizarse

La inminente apertura del proceso de regularización de medio millón de extranjeros en todo el país ha abierto un mercado negro de oportunidades en León que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan para poner coto a la creación de un nicho de negocio fraudulento del que se tiene conocimiento solamente de forma testimonial.

La venta de citas en el Registro Civil, la habilidad para copar fechas en la obtención del DNIE, un intento frustrado de seguir la misma práctica en las Oficinas de Extranjería de la Avenida de Asturias y la última moda, la venta de justificantes de pedidos en conocidas pizzerías de la capital para demostrar arraigo (una de las condiciones es llevar al menos cinco meses en el país, circunstancia que se demostraría con la adquisición de comida rápida por esta vía) son las fórmulas empleadas por las mafias, que operan con métodos de guante blanco, una forma de extorsión limpia.

La vía telemática tiene en jaque a la Brigada de Delitos Tecnológicos. La voz de alarma se dio en primer lugar en el Registro Civil. Abogados de la capital leonesa constataron cómo la reserva de citas, que para esta materia se abre a mediados de mes, se agotaba en apenas cinco minutos después de su puesta a oferta pública. Hay más inri. El periodo de vigencia se abre a media noche, un momento en el que no es usual la actividad cibernética.

Usan VPN´s

La Policía ha comprobado que la vía para la utilización de estos procedimientos es la aplicación de VPNs. Se trata de Redes Privadas Virtuales (Virtual Private Nets) que establecen una conexión digital entre el equipo y un servidor remoto propiedad de un proveedor de VPN, creando un túnel de punto a punto que cifra los datos personales, enmascara la dirección IP y permite pasar por un lado los firewalls y los bloques de sitios web en Internet.

La fórmula de las VPN se popularizó en León para la utilización de aplicaciones ilegales con las que se puede ver el fútbol y el cine de las plataformas de pago a precio sensiblemente reducido al margen de la ley. Ahora se ha extendido el modelo a otros usos y este es uno de ellos. Con esta aplicación, se «engaña» a la red y ordenadores que están en España, aparecen como ubicados en países foráneos (básicamente Paises Bajos, Noruega y Marruecos, aunque también hay alternativas en Canadá y Estados Unidos).

Investigar las VPN entraña una complejidad que ocupa a los cuerpos policiales. Se sigue el rastro de las conexiones pero los resultados son limitados.

Más sencillo en teoría es acceder al mercado negro de venta de cupones. La legislación exigirá un arraigo mínimo de cinco meses en España y la posesión de tickets de comida rápida es una de las fórmulas que se están empleando por estas organizaciones ilegales, que cobran cifras de entre 30 y 50 euros por las citas del registro y del DNIE y que varían en precios por los comprobantes de pago de los establecimientos de comida.

No está constatada en León de momento la aparición de los empadronamientos fraudulentos, por el método conocido como lookalike. La técnica consiste en identificar a individuos con un gran parecido físico al cliente para que se presenten en las oficinas en su nombre. De este modo, evitan la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español, permitiendo que personas que aún no han llegado al país ya consten como residentes en el padrón. Con este fin, los miembros de las organizaciones transportan e intercambiaban documentación ajena, incluidos pasaportes, a cambio de dinero.

El proceso de regularización se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de, León consultadas por este periódico aseguraron que el procedimiento no comenzará como mínimo hasta abril. El proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de cinco años.