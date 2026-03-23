Fundos cerró 2025 como el mejor año de su historia y suma 23,7 millones ejecutados en presupuestos desde 2016

El director General de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo, ha presentado este lunes la memoria de la entidad de 2025.EUROPA PRESS

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El director General de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo del Pozo, ha destacado este lunes que la entidad cerró el año 2025 como el mejor de la historia de la Fundación y desde sus inicios en 2016 ha ejecutado 23.751.791 euros en presupuestos sociales y culturales con recursos propios y ha invertido cerca de 15 millones de euros en equipamientos, infraestructuras y patrimonio.

Además, José Maria Viejo ha recalcado que la entidad ha conseguido ser el primer operador cultural privado de Castilla y León en cuanto al número de proyectos y de centros culturales y a lo largo de 2025 se produjeron consecuciones "extraordinariamente importantes" como la apertura de Fundos Estudio, el primer centro logístico privado de patrimonio cultural de la Comunidad o la puesta en funcionamiento de Fundos School, que ha permitido ofrecer la formación de escuela de negocios "más avanzada" de Europa.

Además, en 2025 se inició la "gran transformación" del Museo Casa Botines Gaudí en la capital leonesa, el primer espacio museístico privado de Castilla y León, para convertirlo en "el gran referente internacional" en su ámbito.

En este sentido, se culminó la restauración de las fachadas y elementos exteriores, que supuso una inversión de 1,2 millones de euros y se inició la renovación de su interior, que en estos momentos se lleva a cabo según los plazos previstos.

El Museo fue visitado por 142.000 personas en 2025, lo que le ha convertido en el museo privado más visitado de la Comunidad y el segundo de mayor impacto, además de establecerse como el espacio museístico de bellas artes con mejores valoraciones de España.

70.000 VISITAS A EXPOSICIONES TEMPORALES

En cuanto a las exposiciones temporales de la Fundación, registraron más de 70.000 visitas con nueve muestras realizadas. La Feria Modernista supuso la realización de más de 50 actividades de las que participaron más de 35.000 personas.

Respecto al crédito social, José María Viejo ha explicado que se produjo un crecimiento "muy significativo" y se asumió el "enorme reto" que supone afrontar el constante crecimiento de la cotización del oro. Con la evolución del mercado de los metales preciosos, particularmente del oro, ha sido necesario disponer de mucho más volumen para prestar.

El director general de Fundos ha subrayado que la Fundación ha crecido en todos los ámbitos, se ha consolidado y ha aumentado su posicionamiento sectorial en los ámbitos cultural y social. "Este 2025 es el año en el que nos podemos presentar ante la sociedad con misión cumplida. En el año 2025 realmente hemos alcanzado el punto de madurez exigible a una organización que es enormemente ambiciosa y que tiene el reto de gestionar un gran patrimonio", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que el pasado año sido "el mejor" y servirá para poner las bases de cara a los próximos ejercicios.

12.204 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

Fundos concedió 12.204 préstamos el pasado año, lo que representa un incremento del 2,18 por ciento, sumó 413 nuevos clientes y registró un 99 por ciento de tasas de recuperación. Además, se abrió el nuevo portal usuarios de MonteCredit.

Respecto a los retos que la Fundación tiene por delante, se ha referido a la activación de la totalidad de los activos de la entidad; la modernización de algunos de los centros y el impulso decidido de los proyectos en los que está presente.

José María Viejo también ha aludido a la presencia de la Fundación en grandes eventos culturales de Castilla y León, como la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), la Muestra de Cine Internacional de Palencia o el festival internacional de cine Pucela Fantástica (PUFA).

Por otra parte, Fundos repartió 75.000 euros en premios y el proyecto audiovisual Canal Saber superó en 2025 los 4,5 millones de visualizaciones en Youtube y las 32.600 suscripciones.