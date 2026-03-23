León amplía a 170 bares de la ciudad el sistema de recogida de vidrio puerta a puerta

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El nuevo 'Plan Integral León Recicla Vidrio' supondrá ampliar el sistema de recogida de vidrio a 170 establecimiento hosteleros de la capital leonesa, frente a los 60 actuales, y mejorar además el sistema de recogida de los vecinos de las nuevas calles peatonales y de otras zonas de la ciudad.

El programa denominado 'EcoVares', que ha presentado este lunes el alcalde de León, José Antonio Diez, se ha realizado en colaboración con Ecovidrio y la Asociación Hostelería de León, y pondrá en marcha a partir de este lunes un servicio de recogida puerta a puerta en la hostelería de la zona centro para facilitar el reciclaje de envases de vidrio.

Esa recogida se hará cinco días a la semana (lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo), para lo que se entregarán de forma gratuita medios adaptados que faciliten el reciclaje.

Además, se han previsto diversas acciones, como una campaña informativa para explicar el funcionamiento del servicio y recordar la obligatoriedad de la separación selectiva; y, en las últimas semanas, los establecimientos hosteleros han recibido la visita de un formador ambiental que, a través de una encuesta ha podido conocer de primera mano las necesidades del sector.

El plan integral 'León Recicla Vidrio' estima un importante incremento en la recogida de residuos de envases de vidrio en la ciudad y pretende marcar un antes y un después en las cifras de reciclaje de los leoneses para situar a la ciudad entre las capitales de provincia más recicladoras de España.

En las próximas semanas, el Ayuntamiento de León y Ecovidrio pondrán en marcha un plan en los barrios de San Claudio, Centro y Eras de Renueva, en 17 unidades censales y 9.900 domicilios.

Así, los más de 15.600 vecinos residentes en las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas informándoles de la obligatoriedad de separar selectivamente según las ordenanzas municipales y se instalarán puntos de información en zonas de gran afluencia para movilizar y concienciar a la ciudadanía.

Adicionalmente, fruto del análisis realizado, se instalarán 21 contenedores complementarios a los contenedores ya existentes en calle para ampliar la infraestructura y facilitar el reciclaje a los ciudadanos.

El alcalde de León ha destacado que "los leoneses depositan de media más de 2.200 toneladas de vidrio en los contenedores verdes contribuyendo de forma notable a la reutilización de un producto que es cien por cien reciclable".

Cifras, ha añadido, que con este nuevo plan integral "se pueden incrementar y para ello trabajamos con Ecovidrio para también, y más importante, hacer más sencillo el depósito de este tipo de envases por parte de los hosteleros, que son quienes más vertido de envases generan, y de la ciudadanía en general".

Por su parte, Ricardo Sevilla, subdirector de la zona Centro-Norte de Ecovidrio, ha afirmado que este ambicioso plan permitirá a la ciudad de León "liderar la transición hacia un modelo urbano más verde y circular".

"La corresponsabilidad de los ayuntamientos es clave para avanzar en la correcta gestión de los residuos y desde Ecovidrio queremos aplaudir la valentía y el compromiso que ha demostrado el consistorio leonés al impulsar este plan conjunto, que combina innovación, análisis de datos y acciones de concienciación para mejorar la recogida selectiva de envases de vidrio", ha añadido.

Durante 2025 en la ciudad de León se reciclaron 2.284 toneladas de envases de vidrio en los 469 contenedores verdes repartidos por toda la ciudad, con una media de 18,51 kilos de vidrio reciclado por habitante.