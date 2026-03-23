Un premio reconocerá al mejor expediente del Grado en Información y Documentación de la ULE

23/03/2026 La ULE y la Asociación Profesional de Especialistas en Información han firmado un acuerdo por el que se crea el 'Premio Asociación Profesional de Especialistas en Información al mejor expediente del Grado en Información y Documentación'ñ.Europa Press

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La excelencia académica en el ámbito de la gestión de la información contará con un nuevo reconocimiento en la Universidad de León (ULE), a través del premio que se otorgará con carácter anual al mejor expediente del Grado en Información y Documentación.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) según el cual se crea el 'Premio Asociación Profesional de Especialistas en Información al mejor expediente del Grado en Información y Documentación', que será entregado en el marco de la festividad de la Facultad de Filosofía y Letras con una dotación económica de 300 euros y un diploma acreditativo.

Durante la firma del convenio la rectora ha agradecido a APEI su compromiso con la formación universitaria y con el reconocimiento de los profesionales del ámbito de la información y la documentación, además de destacar la importancia de reforzar los vínculos entre la Universidad y el sector profesional.

Por su parte, la presidenta de la APEI, Consuelo Veiga García, ha remarcado la importancia del convenio porque contribuye a visibilizar la profesión y reconoce el esfuerzo de los futuros especialistas, a la par que ha puesto en valor el papel de las asociaciones profesionales en la defensa y dignificación de un ámbito "cada vez más relevante" en un contexto marcado por la "sobreabundancia" de información, donde resulta "esencial" saber discernir cuál es la significativa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Durante la firma del convenio Nuria González ha expresado la relevancia del Grado en Información y Documentación, una titulación que se imparte en modalidad online y que cuenta con una elevada demanda para formar a especialistas capaces de gestionar, organizar y difundir la información en un entorno cada vez más digitalizado.

ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO

En la actualidad cursan esta titulación 56 estudiantes y cuenta con reconocimiento internacional, al situarse entre las mejores del mundo en su ámbito, según ha recordado el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, que ha apuntado que este posicionamiento "evidencia el trabajo y la excelencia del equipo docente", así como la solidez de una formación cada vez más relevante en un entorno marcado por los procesos de digitalización y la gestión avanzada de la información.

El nuevo galardón se enmarca en el objetivo compartido por la Universidad de León y APEI de impulsar el talento y reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes, al tiempo que se refuerza la conexión entre la formación universitaria y el desarrollo profesional en el ámbito de la gestión de la información.

Creada en 1999, APEI es una organización que se ha consolidado como punto de referencia y espacio de representación de los profesionales de la información y la documentación que trabaja para reforzar el reconocimiento institucional y social de estos profesionales y promover su desarrollo en ámbitos como bibliotecas, archivos, centros de documentación o museos.