El juzgado censura el intento del alcalde de León de peatonalizar mediante un bando

La colección de fallos de los tribunales en contra de las decisiones del Ayuntamiento de León suma uno más. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, Plaza número 2, de León censura el «vicio de nulidad de pleno derecho por falta de competencia material del órgano y omisión total del procedimiento» cometido por el equipo de gobierno de José Antonio Diez, que intentó amparar las nuevas peatonalizaciones con dos bandos de Alcaldía. No podía en 2025, cuando se promulgaron estos actos, como se recalca en la sentencia, que ratifica la paralización cautelar que ya había dictado el TSJ en junio de 2025. Pero no supondrá la anulación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad (ZBE), como pretendía el grupo municipal del PP en el consistorio en la demanda presentada, dado que con posterioridad, el 7 de noviembre del pasado año, entró en vigor la nueva ordenanza de movilidad que no ha conseguido frenarse, ni tampoco la restricción de paso por San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena, Carreras, carretera de Los Cubos y Fuero.

La sentencia desmonta la argumentación defendida por el gobierno de Diez, que pretendía imponer el régimen de peatonalizaciones con apoyo en unos bandos que ejecutaban «la Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial de 2006». Pero, como incide el juez del contencioso administrativo 2 de León, «la citada norma reglamentaria no contiene una habilitación específica ni un diseño habilitante para la creación de ‘Zonas de Prioridad Peatonal’ con el régimen de autorizaciones, cámaras de control y restricciones horarias que los Bandos impugnados han pretendido implantar». «Crean ex novo un complejo sistema de categorías de acceso (residentes con/sin garaje, usuarios de garajes, mayores de 65 años, personas enfermas, etc.) y un régimen de autorizaciones puntuales cuya concesión queda al arbitrio de la Alcaldía», se advierte, en apoyo de las tesis del PP, que logró ya en junio paralizar la entrada en vigor de las prohibiciones de circular por estas vías, como pretendía el regidor.

La estimación de estos motivos no hace que, en cambio, el juzgado atienda también la reclamación de la vía de hecho que invocaba el grupo municipal del PP para las obras de reurbanización. El juez incide en que «no puede afirmarse que la obra física carezca de ‘todo procedimiento’», debido a que «la administración ha seguido el íter de la contratación pública para la ejecución de los trabajos de ingeniería civil y urbanismo».

No entra en más consideraciones ajenas al procedimiento, como las críticas de los populares que insistían en que Diez publicitó, antes de las elecciones municipales de 2019, que sólo se reurbanizarían estas calles, pero tras el paso por las urnas resolvió que se peatonalizaban porque lo habían reclamado los comerciantes. Con este argumento intentó colarlo el regidor socialista primero por bando de Alcaldía, de manera irregular como confirma ahora el juzgado, y luego con asiento en la nueva ordenanza de movilidad, pese a que las propias asociaciones de comercio desmintieron que lo hubiesen solicitado.