La Guardia Civil investiga desde León a varias personas por suplantación empresarial

La Cibercomandancia de la Guardia Civil ha identificado e investigado a tres personas por estafa informática.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a tres personas residentes en varias provincias de la península como presuntas autoras de tres delitos de estafa informática, tras suplantar a tres empresas de Madrid, Sevilla y Jaén y defraudar 240.000 euros.

Los hechos fueron cometidos mediante el acceso fraudulento a los correos corporativos de empresas con las que tenían una relación contractual mediante la modificación de los números de cuenta en las facturas para provocar la realización de abonos bancarios fraudulentos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Todos los hechos fueron denunciados a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil tras percatarse los perjudicados de que los abonos bancarios no habían llegado debidamente a las empresas realmente emisoras de las facturas, las cuales, en base a su relación contractual, habían realizado en realidad los trabajos facturados.

Dichas empresas, con sede física en Las Rozas (Madrid), Paradas (Sevilla) y Jaén (Jaén), sufrieron un perjuicio económico superior a los 240.000 euros, aunque la rápida actuación policial permitió recuperar más de 225.000 euros.

La primera denuncia presentada en menos de 24 horas desde que se efectuó la transferencia permitió que, de forma inmediata, la Guardia Civil iniciara los trámites con la entidad bancaria receptora del abono fraudulento y bloqueara la cantidad de 200.000 euros en la primera cuenta destinataria y otros 25.000 euros reenviados a una segunda cuenta también fraudulenta.

La segunda y tercera denuncias fueron presentadas varios días después de efectuarse los abonos fraudulentos, al recibir las empresas perjudicas varios requerimientos de pago de los proveedores legítimos y percatarse del fraude tras revisar las comunicaciones electrónicas previas.

Iniciadas las investigaciones pertinentes no fue posible obtener el bloqueo de los movimientos bancarios, si bien el Equipo @ de la Cibercomandancia, en el marco de la Operación Dynabec, pudo reconstruir con detalle la trazabilidad de cada uno de los pagos fraudulentos. Finalmente se logró identificar e investigar a los tres presuntos implicados, residentes en las provincias de Algeciras, Badajoz y Tarragona.

Este tipo de estafa informática causa un doble perjuicio a la empresa: además de la pérdida patrimonial por el abono fraudulento ha de hacer frente al pago a la compañía legítimamente reclamante, la cual a su vez ha sido víctima por la suplantación de su identidad empresarial en la factura emitida de forma fraudulenta.