Navatejera aprueba el suelo para construir 250 viviendas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villaquilambre ya ha aceptado la finalización y entrega de la urbanización de la Unidad de actuación UE 32, localizada en Navatejera, al sur del Parque del Cardadal con acceso desde la avenida Libertad, en pleno centro de la localidad de Navatejera y perfectamente conectado con el Complejo Hospitalario de León, como avanzaron desde el gobierno del consistorio.

Salvado este último trámite administrativo, mediante el que parcela pasa a tener la categoría de suelo urbano consolidado, «los promotores que lo deseen ya podrían iniciar los trámites para construir».

Se trata de una unidad de uso predominantemente residencial y en el que se podrán construir edificios de pisos con una altura máxima de cuatro plantas.

La unidad se compone de dos manzanas en las que hay un total de 14 parcelas con una edificabilidad de 25.500 metros cuadrados. Entre ambas manzanas suman un total de 8.000 metros cuadrados. Se podrían llegar a construir un máximo de 250 viviendas.