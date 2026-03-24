PP traslada sentencia que ve ilegales bandos municipales que cerraron el tráfico en León

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El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha detallado este martes ante los medios una sentencia judicial que considera ilegales dos bandos municipales del gobierno del alcalde José Antonio Díez (PSOE), de noviembre de 2024 y febrero de 2025, que permitieron el corte de tráfico en la peatonalizaciones de varias calles del centro de la ciudad (Gil y Carrasco, Alfonso V, San Agustín y Ramiro Valbuena).

Para Fernández esta sentencia, del juzgado Contencioso-Administrativo de León, ratifica la paralización cautelar que ya había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en junio de 2025 y que de nuevo "da un varapalo no sólo a la decisión del alcalde, sino también a una manera de actuar que ya viene siendo habitual en el señor Diez".

El portavoz popular ha explicado que el juez declara los bandos de la Alcaldía como nulos de pleno derecho por ser un procedimiento totalmente diferente al que se debería haber utilizado, que sería la aprobación de una ordenanza en el Pleno.

La sentencia también recoge la omisión total de procedimiento administrativo, lo que genera una clara vulneración de derechos: tanto a los ciudadanos como a los concejales, "porque evita que podamos participar en la actividad política del Ayuntamiento de León a través del Pleno", ha recalcado el edil.

Para Fernández, la sentencia evidencia "una manera de actuar cesarista y despótica -de alcalde-, una actitud que se encuentra totalmente al margen de la ley y hoy tenemos un nuevo caso".

"Estamos hablando de una cuestión básica, el respeto al ordenamiento jurídico. Y no será porque no tuvo advertencias, ya que cuando cerró estas calles, ahora ya ilegalmente a través de los bandos de Alcaldía, le alertamos públicamente desde el PP de que era ilegal pero no escuchó", ha añadido el concejal.

Posteriormente, el PP municipal presentó una queja ante el Procurador del Común, cuyo dictamen fue favorable a las tesis del principal grupo de la oposición.

Por todo ello, Fernández ha vuelto a comparar la forma de gestionar de Diez con la de Sánchez: "Lo mismo que el presidente del Gobierno gobierna a espaldas del Parlamento, de las Cortes, aprobando decretos, Diez utiliza los bandos para esquivar en este caso a los diferentes grupos políticos presentes en la Corporación".

"Estamos por tanto ante un patrón, ya habitual, en el alcalde que a nosotros nos parece preocupante: la toma de decisiones de manera improvisada y con decisiones discrecionales", ha concluido Fernández.